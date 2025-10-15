Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt loại dầu ăn giả, kém chất lượng đã phân phối đến nhiều nơi trên toàn quốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cho biết kết quả kiểm nghiệm phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật của một công ty tại Hưng Yên là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã đưa ra thông báo, tuyên truyền liên quan đến sản phẩm dầu thực vật giả, kém chất lượng này.

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên thông báo, qua quá trình điều tra và xác minh tại địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), cơ quan chức năng phát hiện đơn vị này sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm dầu thực vật gồm:

- Dầu thực vật CHICA;

- Dầu đậu nành CHICA;

- Dầu thực vật TAMIN GOLD;

- Dầu thực vật GOLDMAX;

- Dầu thực vật TỐT;

- Dầu thực vật MEGAFOOD.

Kết quả kiểm tra, giám định cho thấy các sản phẩm trên là hàng kém chất lượng, hàng giả. Đáng chú ý, các sản phẩm trên đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên.

Đồng thời, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.