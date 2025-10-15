Người đàn ông cương quyết đòi ra viện chữa "bác sĩ gần nhà", 72 giờ sau phải cấp cứu trong hoảng loạn, la hét

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam đặc biệt. Bệnh nhân L.V.K (88 tuổi, trú tại Hà Nội) đã được khám và chỉ định nhập viện điều trị bệnh zona. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày điều trị, người nhà nghe lời mách của hàng xóm rằng có "bác sĩ gần nhà chữa khỏi zona chỉ bằng đắp lá vài ngày". Dù được bác sĩ giải thích kỹ về nguy cơ biến chứng, gia đình vẫn xin cho bệnh nhân xuất viện để về "đắp lá" theo phương pháp dân gian.

Ngày 8/10/2025, sau 72 giờ xuất viện, bệnh nhân được người nhà đưa trở lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu trong tình trạng co giật, hoảng loạn, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định vùng da đầu bị nhiễm trùng nặng, viêm lan rộng và có dấu hiệu hoại tử.

Phần da đầu của bệnh nhân hoại tử diện rộng (ảnh BSCC).

Bác sĩ CKI Nguyễn Bá Cung , khoa Nội Tổng hợp, cho biết: "Zona thần kinh, dân gian còn gọi là giời leo, do virus varicella zoster (VZV) gây ra. Bệnh thường khiến người bệnh nổi mụn nước, đau rát dữ dội, đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền. Nếu được điều trị đúng phác đồ, bệnh có thể thuyên giảm sau 7–10 ngày. Nhưng nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách, virus có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây co giật, viêm não, thậm chí mù mắt nếu tổn thương vùng quanh mắt" .

Nhờ được cấp cứu và điều trị tích cực, sau ba ngày, tình trạng bệnh nhân K. dần ổn định, các vết thương khô se. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được chuyển sang chuyên khoa Ngoại để cắt bỏ phần da hoại tử sau gáy, làm sạch vết thương và loại bỏ phần lá còn bám sâu vào da đầu.

Theo bác sĩ Cung, thời điểm giao mùa là giai đoạn virus varicella zoster dễ tái hoạt động, khiến tỷ lệ mắc zona thần kinh gia tăng. Người từng mắc thủy đậu, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính (tiểu đường, tim mạch, ung thư…) hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ là nhóm có nguy cơ cao.

" Người dân khi thấy xuất hiện triệu chứng đau rát, bỏng buốt hoặc nổi mụn nước theo dải da cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, không nên tự đắp lá, bôi thuốc dân gian. Bởi nhiều loại lá chứa độc tính, có thể khiến vết thương bội nhiễm, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong ," bác sĩ Cung nhấn mạnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền , Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết hiện nay đã có vắc xin phòng bệnh zona thần kinh. Đây là loại vắc xin giúp cơ thể tăng cường miễn dịch chống lại virus varicella zoster .

"Vắc xin được khuyến cáo tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Tiêm phòng không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn hạn chế đáng kể biến chứng nặng nề nếu chẳng may mắc phải", bác sĩ Huyền nói.

Bác sĩ Huyền cũng khuyến cáo người dân cần tiêm chủng đầy đủ, duy trì lối sống lành mạnh, tránh căng thẳng và giữ vệ sinh da sạch sẽ, nhất là trong thời điểm giao mùa – khi nguy cơ tái phát zona tăng cao.

Sau khi chứng kiến biến chứng nặng của người thân, con gái bệnh nhân K. chia sẻ: "Đây là bài học đắt giá cho gia đình tôi. Chúng tôi cứ nghĩ đắp lá lành tính, nhưng không ngờ lại khiến bố nguy kịch như vậy. Từ giờ, ốm đau phải tin bác sĩ, không thể nghe lời mách bừa" .