Bố ruột bé Xuân Mai phải đi bán cơm ở Mỹ

"Anh Tuấn Cảnh chuyển qua bán cơm nhưng vẫn rao bánh chưng và nem cua bể cho tôi để ship đi các tiểu bang khác cho những ai thích ăn" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã chia sẻ về công việc sắp tới của mình.

Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Anh nói: "Tháng 8 tới đây tôi sẽ mở một tiệm cơm theo kiểu cho mọi người đặt mang đi, phù hợp với những người đi làm văn phòng, công ty không có thời gian nấu cơm mà muốn ăn cơm Việt.

Mọi người có thể đặt cơm theo cả tuần, cả tháng. Cứ mỗi ngày tôi sẽ đổi thực đơn nấu một món khác nhau nhưng đều là món Việt Nam, thay đổi liên tục. Tôi mở cửa tiệm có cả biển hiệu đàng hoàng luôn".

Nói rồi, Tuấn Cảnh trổ tài nấu một bữa cơm truyền thống chuẩn vị Bắc cho Thúy Nga ăn, gồm canh mướp mùng tơi, cua ăn cùng cà pháo muối, tôm rim.

Thúy Nga nói: "Tôi phải sang học nghề anh Tuấn Cảnh mới được, anh nấu cơm ngon quá. Anh Tuấn Cảnh chuyển qua bán cơm nhưng vẫn rao bánh chưng và nem cua bể cho tôi để ship đi các tiểu bang khác cho những ai thích ăn. Còn đồ ăn này thì anh ấy nấu để bán gần quanh đây.

Sẵn đây tôi cũng phải chúc mừng bé Xuân Mai con anh Tuấn Cảnh. Bé mới quay trở lại âm nhạc và hát hay quá.

Sáng hôm đó tôi vừa ngủ dậy, mở điện thoại ra thì thấy MV của Xuân Mai và Xuân Nghi viral. Tôi coi mà bật khóc luôn vì xúc động quá. Tôi thấy hai bạn đó phối hợp với nhau rất hay. Xuân Mai vẫn giữ được chất giọng dễ thương như ngày nào nhưng kỹ thuật điêu luyện hơn.

Do Xuân Mai sinh 3 con nên hơi mũm mĩm một chút nhưng nếu giờ bé Xuân Mai giảm cân là lại xinh như ngày nào".

Tuấn Cảnh tiết lộ: "Xuân Mai vẫn đi học thanh nhạc mỗi ngày".

Hiện tại, cuộc sống của Tuấn Cảnh khá vất vả. Anh sống một mình và gói bánh chưng, làm nem hải sản để bán online thông qua sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga. Thúy Nga từng tâm sự rằng, cô thương cho hoàn cảnh của Tuấn Cảnh hiện tại nên muốn giúp đỡ đàn anh mưu sinh nơi đất khách quê người.

Nhiều người thắc mắc sao Tuấn Cảnh không đi hát lại để có tiền cát xê nhưng nam ca sĩ dường như không muốn quay lại sân khấu. Anh nói: "Giờ có hát hò thì tôi cũng chỉ là văn nghệ vui chơi thôi. Còn tuổi này quay lại âm nhạc cũng khó. Tôi không nhìn quá khứ mà nhìn về phía trước. Thuở nào thời nấy".