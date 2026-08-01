Biệt thự ngàn hoa của ca sĩ Ngọc Hân ở Las Vegas

Thúy Nga vô cùng sửng sốt và gọi nhà Ngọc Hân là biệt thự ngàn hoa vì góc nào trong nhà cũng có hoa.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã tới nhà ca sĩ Ngọc Hân ở Las Vegas, Mỹ chơi. Thúy Nga tỏ ra vô cùng choáng ngợp khi chứng kiến cơ ngơi của Ngọc Hân.

Khu vườn nhà Ngọc Hân

Ngọc Hân hiện sống cùng chồng trong một biệt thự có diện tích lên đến vài trăm mét vuông, được sơn màu vàng nâu quý phái. Phía trước cửa, nữ ca sĩ trồng nhiều sen đá và bài trí vườn tược ngăn nắp. Trong gara ô tô có hàng loạt xe hơi hạng sang đắt tiền, khiến nhiều khán giả phải trầm trồ vì chỉ có hai vợ chồng cô nhưng lại sưu tập nhiều xe hơi.

Vừa thấy Leon Vũ, Ngọc Hân thốt lên: "Phải hai mấy năm rồi tôi mới gặp lại Leon Vũ. Hồi đó tôi hát ở phòng trà Đêm Màu Hồng có cả Leon Vũ và ca sĩ Ngọc Anh".

Khu vườn phía sau nhà Ngọc Hân có diện tích lên tới cả trăm mét vuông, được cô xây dựng thành một khuôn viên tiểu cảnh riêng, có chỗ ngồi uống trà, trò chuyện, ngắm hoa, hồ nước, non bộ chảy róc rách. Trong vườn còn có cả một bức tượng Phật rất to cùng nhiều tượng Phật, tượng chú tiểu khác.

Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, nhà chị Ngọc Hân như một ngôi chùa vậy, nhiều tượng Phật quá, bày từ ngoài vào trong. Tôi đi nhiều nhà ở Las Vegas lắm, nhưng phải công nhận nhà chị Ngọc Hân có khu vườn rực rỡ nhất, rộng rãi, thoáng mát".

Ban ngày, chồng Ngọc Hân đi làm nên chỉ có mình cô ở nhà. Dù chỉ có một mình, nhưng Ngọc Hân bày rất nhiều đồ đạc trang trí, bàn ghế trong vườn, cùng nhiều tiểu cảnh khác như cầu, giếng nước, cửa ra vào như đang bước vào vườn thượng uyển.

Cô nói: "Nhiều người hỏi tôi ở một mình ban ngày mà sao bày nhiều ghế trong vườn thế. Tôi phải để ghế khắp nơi để đang tưới cây mà mệt thì ngồi xuống nghỉ luôn. Cứ tưới mệt là tôi ngồi luôn.

Ngọc Hân và chồng

Cây chanh trong vườn nhà tôi ra nhiều quả lắm. Nhà này tôi ở cũng phải ba mấy năm rồi mà. Mới đây, cây hoa anh đào nhà tôi cũng nở rực rỡ luôn".

Bên trong nhà Ngọc Hân cũng rực rỡ không kém, dù nội thất đồng bộ trắng muốt nhưng khắp nơi bày nhiều hoa. Phòng ngủ của vợ chồng Ngọc Hân hệt như phòng khách sạn hạng sang, với đủ loại gối, cửa sổ rộng rãi đón ánh sáng tự nhiên.

Thúy Nga vô cùng sửng sốt và gọi nhà Ngọc Hân là biệt thự ngàn hoa vì góc nào trong nhà cũng có hoa, hoa bày từ trên xuống dưới, để khắp nơi cả trên bàn xuống dưới đất.