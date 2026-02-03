Bích Phương càng ngày càng trẻ nhờ biết dùng 1 "vũ khí" lợi hại, thế này thì bảo sao Tăng Duy Tân cứ say như điếu đổ, yêu chiều vô điều kiện

Những ngày gần đây, làng giải trí Việt rộn ràng khi Bích Phương và Tăng Duy Tân chính thức công khai hẹn hò sau thời gian dài vướng tin đồn. Hình ảnh cả hai sánh đôi, thoải mái xuất hiện cùng nhau nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Điều khiến mạng xã hội thích thú hơn cả là câu chuyện hậu công khai: Tăng Duy Tân "lo sốt vó" vì đánh mất ví, tiếc nhất là trong đó có tấm ảnh chụp lần đầu tiên với Bích Phương, chi tiết nhỏ nhưng đủ làm dân tình bật cười, đồng thời cho thấy sự gần gũi, đời thường của cặp đôi. Không còn giấu giếm, không cần chiêu trò, chuyện tình cảm của họ được nhìn nhận như một mối quan hệ trưởng thành, tích cực.

Song song với chuyện tình cảm, một điều khác cũng khiến công chúng không ngừng bàn luận: nhan sắc của Bích Phương. Ở tuổi ngoài 30, nữ ca sĩ không những không "xuống phong độ" mà còn được nhận xét là ngày càng trẻ ra, da dẻ căng mịn, gương mặt tươi tắn hơn cả thời mới debut.

Vậy bí quyết của Bích Phương là gì?

Hành trình thay đổi nhan sắc rõ nét của Bích Phương dù không ồn ào chia sẻ

Nhìn lại hành trình nhan sắc của Bích Phương qua nhiều năm, có thể thấy sự thay đổi diễn ra từ từ, tinh tế và có kiểm soát.

Thời mới bước chân vào showbiz, Bích Phương sở hữu gương mặt hiền, đường nét còn khá mềm, đôi lúc thiếu điểm nhấn.

Theo thời gian, cùng với việc giảm cân, thay đổi phong cách trang điểm và chăm sóc da bài bản hơn, gương mặt cô dần trở nên thanh thoát, sắc nét nhưng vẫn giữ được nét nữ tính tự nhiên.

Điểm đáng nói là sự trẻ trung của Bích Phương hiện tại không phải kiểu "trẻ gượng" hay cứng đơ, mà là vẻ ngoài tươi tắn, làn da căng bóng, gương mặt hài hòa, đúng kiểu phụ nữ hiện đại theo đuổi: Trẻ hơn tuổi nhưng vẫn rất thật.

Trong quá khứ, Bích Phương từng công khai việc đến các trung tâm thẩm mỹ để tiêm filler, botox để mình trẻ hơn. Sự thẳng thắn này phần nào cho thấy cô coi các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn như một hình thức chăm sóc bản thân.

Filler, botox: "Vũ khí bí mật" giúp Bích Phương trẻ ra mà không cần dao kéo

Trong thế giới thẩm mỹ hiện đại, filler và botox đã trở thành lựa chọn quen thuộc của rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người bận rộn, không muốn can thiệp dao kéo.

Với trường hợp của Bích Phương, các chuyên gia thẩm mỹ nhận định cô thuộc nhóm can thiệp vừa đủ, đúng thời điểm. Filler được sử dụng để làm đầy những vùng hõm nhẹ do lão hóa sớm, giúp gương mặt trông đầy đặn, tươi tắn hơn. Botox lại hỗ trợ làm giãn cơ, giảm nếp nhăn động, nhất là ở trán, khóe mắt, giúp thon gọn hàm, từ đó giữ cho gương mặt luôn mềm mại, trẻ trung khi biểu cảm.

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là:

- Không cần phẫu thuật

- Thời gian thực hiện nhanh

- Không cần nghỉ dưỡng, hồi phục gần như ngay lập tức

- Có thể điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn tuổi tác

Chính vì vậy, filler và botox được xem là "vũ khí trẻ lâu" của nhiều mỹ nhân Vbiz, trong đó có Bích Phương, nữ ca sĩ theo đuổi hình ảnh trẻ trung, năng động được giới trẻ săn đón.

Bác sĩ nhắc nhẹ bạn trước khi làm đẹp như Bích Phương

Dù mang lại hiệu quả rõ rệt, filler và botox không phải là liệu pháp làm đẹp có thể tùy tiện. BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên ngành Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) khuyên chị em:

Lựa chọn cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có chuyên môn. Rất nhiều biến chứng đáng tiếc xảy ra chỉ vì ham rẻ, tiêm tại spa chui, người không được đào tạo bài bản. liều lượng và vị trí tiêm quyết định đến 70% kết quả. Tiêm quá tay không giúp trẻ hơn mà chỉ khiến gương mặt cứng đơ, mất tự nhiên.

Bên cạnh việc thẩm mỹ, lối sống khoa học, ngủ đủ, ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực, giống như cách Bích Phương đang tận hưởng tình yêu và sự nghiệp, mới là nền tảng giúp phụ nữ trẻ lâu bền vững. Vậy nên hãy giữ cho mình lối sống lành mạnh nữa nhé!

(Nguồn ảnh: FB)