Bị từ chối hút mỡ vì quá béo, cô giáo mầm non 101kg “lột xác” theo cách không ngờ

Phía sau thân hình nặng 101kg của người phụ nữ 44 tuổi là nhiều năm mặc cảm, kiệt sức và những lần mang thai dang dở. Từng đặt hy vọng vào hút mỡ để thay đổi hình thể, chị bất ngờ bị bác sĩ từ chối vì không đủ điều kiện an toàn. Chính cú rẽ ấy lại mở ra một hành trình khác: điều trị béo phì đúng hướng để giành lại sức khỏe và cuộc sống.

Ở tuổi 44, chị Đ.T.N (Hà Nội) mang trên mình thân hình nặng tới 101kg. Với chiều cao 1m64, chỉ số khối cơ thể (BMI) của chị lên tới 37,6 ngưỡng béo phì mức độ nặng theo phân loại y khoa.

Là giáo viên mầm non, công việc mỗi ngày đòi hỏi phải liên tục di chuyển, đứng lớp và chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng với thân hình quá khổ, chị thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức sau giờ làm. Những cơn đau nhức kéo dài, cảm giác hụt hơi khi vận động hay việc không thể mặc vừa quần áo bình thường dần trở thành áp lực âm thầm đè nặng lên cuộc sống của người phụ nữ này.

Nhiều năm qua, chị N. từng thử đủ cách để giảm cân: ăn kiêng, tập luyện, sử dụng các phương pháp truyền miệng… nhưng cân nặng vẫn không cải thiện đáng kể. Sau nhiều lần thất bại, chị đặt hy vọng cuối cùng vào hút mỡ phương pháp mà chị tin có thể giúp mình “đổi đời” nhanh chóng.

Thế nhưng, tại một cơ sở thẩm mỹ, chị bất ngờ bị từ chối thực hiện thủ thuật.

“Bác sĩ nói tôi quá béo, nguy cơ gây mê và biến chứng cao nên không thể hút mỡ. Họ yêu cầu tôi phải giảm khoảng 30kg trước”, chị N kể lại.

Ít ai biết rằng phía sau con số 101kg ấy còn là hành trình làm mẹ đầy nước mắt. Do ảnh hưởng của béo phì và rối loạn chuyển hóa, chị từng mang thai tới 13 lần nhưng chỉ giữ được 3 con.

“Có những lần vừa kịp vui mừng thì lại mất con. Mỗi lần như vậy tôi đều suy sụp”, chị N chia sẻ.

Với chị, giảm cân vì thế chưa bao giờ chỉ là câu chuyện vóc dáng. Đó còn là mong muốn được sống khỏe mạnh, được làm mẹ trọn vẹn và thoát khỏi mặc cảm đeo bám suốt nhiều năm.

Chị N với thân hình quá khổ.

Sai lầm phổ biến: Xem hút mỡ là cách chữa béo phì

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, trường hợp của chị N phản ánh một nhầm lẫn khá phổ biến hiện nay: đánh đồng hút mỡ tạo hình với điều trị béo phì.

“Hút mỡ không phải phương pháp giảm cân. Đây là kỹ thuật tạo hình cơ thể, chỉ loại bỏ một phần mỡ dưới da ở các vùng nhất định. Với người béo phì nặng, hút mỡ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và không giải quyết được gốc rễ bệnh lý”, PGS Tuấn cho biết.

Béo phì là bệnh lý chuyển hóa phức tạp, không đơn thuần là lớp mỡ tích tụ bên ngoài cơ thể. Bệnh liên quan trực tiếp đến rối loạn chuyển hóa, nội tiết và kéo theo hàng loạt nguy cơ như tim mạch, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, vô sinh hay biến chứng thai kỳ.

Vì vậy, việc hút bỏ một phần mỡ dưới da không thể tác động tới các cơ chế bệnh lý sâu bên trong cơ thể người bệnh.

PGS Tuấn cho rằng việc cơ sở thẩm mỹ từ chối trường hợp của chị N là quyết định đúng về mặt chuyên môn và an toàn, dù điều đó có thể khiến bệnh nhân thất vọng. Người béo phì cần được bác sĩ đánh giá toàn diện trước khi lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp với thể trạng.

PGS Tuấn đang khám cho bệnh nhân.

Cú rẽ giúp người phụ nữ 101kg “lột xác”

Sau quá trình thăm khám và tư vấn chuyên sâu, chị N quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày - phương pháp điều trị dành cho bệnh nhân béo phì mức độ nặng khi các biện pháp thông thường không còn hiệu quả.

Khác với suy nghĩ trước đây về một giải pháp giảm cân nhanh chóng, lần này chị bước vào hành trình điều trị với tâm thế hoàn toàn khác: hiểu rằng đây là quá trình thay đổi sức khỏe lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, dinh dưỡng và thay đổi lối sống.

Theo PGS Tuấn, phẫu thuật thu nhỏ dạ dày giúp loại bỏ khoảng 70-80% thể tích dạ dày. Sau phẫu thuật, người bệnh nhanh no hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân bền vững và cải thiện các rối loạn chuyển hóa liên quan đến béo phì.

Tuy nhiên, đây không phải “phép màu” giúp giảm cân tức thì.

“Phẫu thuật chỉ là bước khởi đầu. Người bệnh vẫn phải tuân thủ chế độ ăn uống, vận động và theo dõi lâu dài để duy trì hiệu quả”, vị chuyên gia lưu ý.

Sau phẫu thuật, chị N bắt đầu thay đổi từng thói quen nhỏ trong cuộc sống: ăn đúng bữa, kiểm soát khẩu phần, tập vận động nhẹ và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Kết quả sau một thời gian điều trị khiến chính chị cũng bất ngờ. Cân nặng giảm từ 101kg xuống còn 67kg, tức giảm khoảng 34kg.

Không chỉ ngoại hình thay đổi, sức khỏe của chị cũng cải thiện rõ rệt. Những cơn đau nhức giảm dần, việc đi lại nhẹ nhàng hơn, cơ thể không còn thường xuyên mệt mỏi hay hụt hơi như trước. “Tôi cảm giác như được sống lại lần nữa”, chị N nói.