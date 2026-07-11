Người đàn ông Ấn Độ sống sót sau trận tấn công của con sư tử cái nhờ hành động vuốt ve đầy dịu dàng và dũng cảm trong suốt 30 phút.

Clip người đàn ông thoát chết nhờ vuốt ve con sư tử. (Nguồn: Brut India)

Một người đàn ông chăn gia súc tại Ấn Độ vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử đầy kinh hoàng khi bị một con sư tử cái hung dữ tấn công. Điều kỳ diệu là ông đã sống sót sau 30 phút nằm dưới vuốt sắc của mãnh thú nhờ hành động vuốt ve để xoa dịu nó.

Vụ tấn công xảy ra ngày 6/7 tại làng Garajiya, thuộc quận Bhavnagar, bang Gujarat, Ấn Độ. Nạn nhân được xác định là ông Kalubhai Boghabhai Gamara, một người dân địa phương.

Đoạn video quay lại vụ việc cho thấy nạn nhân mình đầy máu, đang nỗ lực tự giải thoát khỏi nhanh vuốt của con thú dữ. Xung quanh đó, những người chứng kiến liên tục la hét và khóc lóc thảm thiết, nhưng giữa bầu không khí hỗn loạn, không một ai dám mạo hiểm tiến lại gần để giải cứu nạn nhân.

Con sư tử cái liên tục nhe hàm răng sắc nhọn, gầm gừ đe dọa trong khi hai chân trước của nó vẫn ghim chặt người đàn ông xuống nền đất. Để ứng cứu, những người dân xung quanh liên tục ném đá và hò hét nhằm xua đuổi con thú dữ, nhưng mọi nỗ lực đều phản tác dụng khi chỉ khiến con vật thêm kích động.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Gamara đưa ra một quyết định táo bạo là dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve con vật. Thật bất ngờ, hành động này đã mang lại hiệu quả, con sư tử cái dần bình tĩnh trở lại, từ từ nới lỏng vòng vây rồi tự ý quay đầu đi thẳng về phía khu rừng gần đó.

Hành động dũng cảm của Gamara đã cứu ông 1 mạng.

Ngay sau khi thoát khỏi móng vuốt tử thần, Gamara được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện ở thị trấn Palitana trong tình trạng chấn thương hết sức nghiêm trọng. Hiện tại, ông vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực.

Chia sẻ về trải nghiệm thập tử nhất sinh, ông bàng hoàng nhớ lại: “ Khi tôi đang trên đường đi cho gia súc ăn thì con sư tử cái bất ngờ lao tới từ phía sau và quật ngã tôi. Nó cắn chặt lấy tay tôi và kiên quyết không chịu buông ra trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận”.

Cơ quan quản lý Khu bảo tồn Động vật hoang dã Palitana quy lỗi cho người dân địa phương về sự cố. Trong một thông báo chính thức, cơ quan này nhận định chính việc dân làng hoảng loạn la hét khi phát hiện ra sự xuất hiện của con sư tử đã khiến nó giật mình. Trong nỗ lực tháo chạy, nó đã va chạm và gây thương tích cho nạn nhân.

Bán đảo Kathiawar thuộc bang Gujarat của Ấn Độ hiện là sinh cảnh tự nhiên duy nhất còn sót lại trên thế giới của loài sư tử châu Á. Theo các số liệu ước tính vào năm 2025, có khoảng 891 con sư tử đang sinh sống tại bang này. Các vụ sư tử tấn công người có dấu hiệu gia tăng đột biến trong những tháng gần đây.

Vào ngày 24/6, cậu bé 5 tuổi tại quận Amreli bị một con sư tử cái vồ chết khi đang đi dạo cùng ông nội. Cơ quan kiểm lâm địa phương phát động một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhằm bẫy và bắt giữ con sư tử cái gây ra vụ tấn công nói trên để đảm bảo an toàn cho khu dân cư.