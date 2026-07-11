Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Tháng 6 âm lịch (tháng Ất Mùi) của năm Bính Ngọ 2026 mang nạp âm Sa Trung Kim, tức vàng trong cát, là thời điểm năng lượng đất trời có sự chuyển dịch rõ rệt để sàng lọc đi những điều không may mắn. Đây là giai đoạn mang tính bản lề, giúp phân định rõ ràng những vận trình bứt phá và những phương diện cần lưu ý của các bản mệnh.

Tử vi học có nói, tháng 6 âm có 2 con giáp chuẩn bị đón lộc tới tấp và 1 con giáp lại cần thận trọng để bảo toàn thành quả lao động của mình.

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Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Chuyển Hóa – Hỏa Thổ Tương Sinh, Tài Nguyên Dồi Dào

Sau khi trải qua những áp lực nung nấu của tháng cũ, tuổi Tuất sẽ là con giáp bước sang tháng 6 âm lịch với một vận trình hanh thông nhờ cục diện Tam Hợp trợ mệnh. Sự chuyển dịch từ Hỏa cục sang Thổ cục của tháng Mùi chính là bệ đỡ hoàn hảo cho bản mệnh Thổ của những chú Chó.

(Ảnh minh họa)

Khả năng nhạy bén với thời cuộc và sự kiên trì trong suốt thời gian qua giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được những cơ hội kinh doanh chất lượng. Các kế hoạch đầu tư hoặc xoay vòng vốn tưởng chừng bị đình trệ trước đó nay bắt đầu vận hành trơn tru và sinh lời ổn định. Dòng tiền đổ về túi con giáp tuổi Tuất trong giai đoạn này đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ công việc chính thức cho đến các dự án tay trái.

Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc, dễ dàng nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng từ cấp trên. Đối với người làm kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng tệp khách hàng và ký kết những hợp đồng dài hạn. Hãy tận dụng tối đa luồng cát khí này để xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc và an toàn cho giai đoạn tiếp theo.

Con giáp tuổi Ngọ: Lục Hợp Trợ Mệnh – Thạch Trung Ẩn Ngọc, Tài Lộc Tích Tụ

Người tuổi Ngọ sẽ là con giáp bước vào tháng Ất Mùi với một tâm thế tự tin khi đón nhận luồng cát khí dồi dào từ cục diện Lục Hợp bổ trợ trực diện. Ngọn lửa nhiệt huyết của năm bản mệnh kết hợp với Thổ khí dày dặn của tháng Mùi tạo nên thế trận hài hòa, giúp làm dịu đi những căng thẳng trước đó.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh có duyên lớn với các lĩnh vực liên quan đến tài chính, bất động sản hoặc hợp tác kinh doanh quy mô lớn. Thần Tài dẫn lối giúp bạn dễ dàng tìm thấy những mối làm ăn béo bở thông qua các cuộc gặp gỡ tình cờ với đối tác cũ. Nguồn thu nhập chính tăng trưởng ổn định, trong khi lộc ăn uống và quà tặng bất ngờ cũng liên tục gõ cửa gia đạo.

Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp tuổi Ngọ giữ chặt được tiền của, hạn chế tối đa các khoản chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch. Các kế hoạch đầu tư ngắn hạn của con giáp này bất ngờ mang lại nguồn doanh thu lớn, giải tỏa áp lực về dòng vốn bấy lâu nay. Hãy thong dong tận hưởng thành quả lao động của mình và tiếp tục tích lũy sâu để dòng tiền tự sinh sôi thầm lặng.

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Con giáp tuổi Tý: Cục Diện Tương Hại – Thủy Thổ Mâu Thuẫn, Cẩn Trọng Mọi Bề

Nếu như tuổi Ngọ và tuổi Tuất chuẩn bị đón lộc trong tháng mới thì con giáp tuổi Tý lại cần nâng cao tinh thần cảnh giác ở mức tối đa khi bước sang tháng 6 âm lịch do phạm vào cục diện Tý - Mùi Tương Hại.

(Ảnh minh họa)

Dòng nước mát của tuổi Tý khi gặp đất khô cằn của tháng Mùi dễ bị cản trở, khiến bạn cảm thấy ngột ngạt và công sức bỏ ra chưa nhận lại kết quả tương xứng. Lý do bạn cần thận trọng là vì kẻ tiểu nhân ghen ghét có thể núp bóng dưới danh nghĩa đồng nghiệp thân cận để trục lợi hoặc nói xấu sau lưng.

Vận trình tài lộc trong tháng này có thể luân chuyển khá chậm chạp, tiền bạc dễ bị thất thoát do chi tiêu quá tay hoặc đầu tư theo cảm tính. Các dự án kinh doanh hoặc kế hoạch ký kết hợp đồng có nguy cơ bị trì trệ do thủ tục giấy tờ bị cài cắm những rắc rối ngầm.

Đặc biệt, con giáp này tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh vay mượn tiền bạc hoặc hùn vốn vào các dự án mạo hiểm nghe theo lời rủ rê của người lạ. Bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi văn bản pháp lý trước khi đặt bút ký kết để tránh những sai sót không đáng có về sau. Hãy dùng sự điềm tĩnh làm tấm khiên hộ thân, giữ lối sống kín tiếng để bảo toàn nguyên vẹn túi tiền của mình qua giai đoạn thử thách này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.