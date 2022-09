Bí quyết giúp bạn bất bại trong "chuyện ấy"

Sự cạnh tranh thực thụ sẽ thúc đẩy hàm lượng testosterone và tăng cường ham muốn. Ảnh: Huffington Post.

Xem phim phiêu lưu, kinh dị

Các chuyên gia khuyên những cặp đôi xem bộ phim về thây ma sống như Chiến tranh thế giới thứ Z. Theo Tiến sĩ Cindy Meston - Giám đốc phòng thí nghiệm tâm lý sinh học tình dục tại Đại học Texas (Mỹ) - mặc dù trong bộ phim thây ma mới này, Brad Pitt cực kì nóng bỏng và mạnh mẽ nhưng đó không phải là lý do để khơi dậy tâm trạng “yêu” trong bạn.

Nguyên nhân là khi xem thể loại phim này cùng anh chàng của mình, bạn sẽ trải nghiệm được cái mà các chuyên gia gọi là sự truyền kích thích. Ông nói: “Khi bạn làm một điều gì ly kỳ với người đàn ông, não của bạn sẽ liên kết anh ta với chuyện tình dục”

Làm việc có tính cạnh tranh

Làm việc gì đó mang tính cạnh tranh chẳng hạn như chạy đua với nàng, hay những căng thẳng, cạnh tranh từ công việc, việc chiến thắng sẽ giúp bạn phấn khích, kích thích sản xuất testosterone, tăng ham muốn tình dục.

"Sự cạnh tranh thực thụ sẽ thúc đẩy hàm lượng testosterone và tăng cường ham muốn", Helen Fisher, tác giả cuốn Why We Love, nói. "Được kích thích bởi tính chất mạnh mẽ, những công việc căng thẳng sẽ làm cho bạn hoạt động tình dục tích cực hơn so với những công việc nhàn tản, đơn giản. Còn nếu công việc không đủ đốt cháy bạn, hãy tham gia một đội bóng".

Theo một nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), những người chơi thể thao có hàm lượng testosterone tăng 15%. Phụ nữ cũng tăng hàm lượng hormone tình dục lên 49% khi thi đấu.

Nếu bạn ngủ đủ 8-9 tiếng một ngày thì chắc chắn bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn cho "chuyện ấy". Nhưng trong cuộc sống bận rộn hiện nay thì chuyện đó khó mà thực hiện được. Vì vậy, những gì bạn cần làm là cố gắng thức dậy và ngủ vào những giờ giấc nhất định trong ngày.



“Giữ giờ giấc đều đặn giúp giảm sự mất cân bằng nội tiết tố. Tình trạng quá tải của hormone stress (cortisol) sẽ làm giảm ham muốn tình dục”, Tiến sĩ Sheryl Kingsberg thuộc Đại học Y dược Case Western Reserve cho biết.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học tình dục, ngoài những lợi ích về tim mạch, uống 1-2 cốc rượu vang đỏ mỗi ngày giúp tăng ham muốn gần gũi bạn đời. Nhờ những hợp chất hóa học có trong rượu vang đỏ giúp cải thiện chức năng tình dục bằng cách tăng lưu lượng máu đến khu vực nhạy cảm của cơ thể.