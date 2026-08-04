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Bí mật giấu suốt nhiều năm của Hồ Văn Cường

Tùng Ninh
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"Chết rồi! Hôm nay tôi để lộ hết bí mật rồi!" – Hồ Văn Cường nói.

Mới đây, tại kênh Hoài Thu Official, ca sĩ Hồ Văn Cường đã tiết lộ một bí mật giấu kín suốt nhiều năm của mình.

Bí mật giấu suốt nhiều năm của Hồ Văn Cường - Ảnh 1.

Anh nói: "Tôi có những tài khoản clone giấu mặt của mình và thường dùng những tài khoản đó để theo dõi mạng xã hội, xem các diễn biến trong cuộc sống trên mạng xã hội qua tài khoản clone đó.

Và tôi cũng có bấm like những bài viết nào tôi thấy tích cực, đem lại sự tích cực cho tôi. Chết rồi! Hôm nay tôi để lộ hết bí mật rồi!

Nhưng để nói về tần suất tôi xem mạng xã hội thì cũng nhiều, chỉ là tôi không đăng bài mà theo dõi mọi người thôi. Cứ mở mắt ra là tôi chộp lấy cái điện thoại đầu tiên, trước những món đồ khác.

Bí mật giấu suốt nhiều năm của Hồ Văn Cường - Ảnh 2.

Tôi nghĩ, tần suất tôi xem mạng xã hội phải chiếm đến một phần ba số thời gian trong ngày, trừ khi đi diễn, đi học. Tôi xem mạng xã hội cả ngày, tới tận lúc khuya muộn, trước khi ngủ vẫn xem.

Từ lúc tôi đặt lưng lên giường tới lúc ngủ được, tôi cầm điện thoại phải đến cả tiếng đồng hồ. Tôi thích xem mạng xã hội".

Tiếp đó, Hồ Văn Cường chia sẻ về một số sở thích cá nhân của mình: "Một ngày nghỉ hoàn hảo với tôi là được ở nhà. Tôi thích ăn cơm nhà hơn ngoài quán. Tôi thích thức khuya hơn dậy sớm.

Một thể loại nhạc tôi thích nghe mà ít người biết là nhạc trẻ như Ballad, Rap, R&B. Nói chung, thể loại nào tôi cũng thích nghe nhưng thích nhất thì là Ballad.

Tôi thích nơi yên tĩnh hơn đông người và thích được một vài người thực sự hiểu mình. Tôi thích cảm giác ở quê nhà hơn thành phố. Tôi thích lưu giữ lại tiếng chim hót như một âm thanh bình dị của đời thường".

Hồ Văn Cường sinh năm 2003 nổi tiếng từ khi dự thi và giành quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 và đoạt giải ca sĩ ấn tượng VTV Awards 2016.

Đầu năm 2017, Hồ Văn Cường nhận 2 giải Mai Vàng cho Ca sĩ hát nhạc âm hưởng Dân ca và Truyền thống cách mạng cùng với Top 10 Nghệ sĩ của năm.

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