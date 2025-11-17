Bị chồng ruồng bỏ năm 24 tuổi, 4 năm sau nhận tin nhiễm HIV: Nguyên nhân đến từ sự lầm lỡ

Phát hiện nhiễm HIV sau 4 năm ly hôn

Đó là cú sốc lớn với một cô gái trẻ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu đời đầy dang dở. Chị từng có một gia đình nhỏ, có chồng, có hy vọng về những đứa con. Nhưng suốt hơn ba năm chung sống, chị không thể mang thai. Áp lực vô hình kéo dài, rồi đến một ngày người chồng quyết định rời bỏ chị khi chị mới 24 tuổi.

Mang nỗi đau bị chối bỏ, chị trở về quê với hy vọng tìm sự chở che từ bố mẹ. Thế nhưng cánh cửa gia đình, nơi mà người ta tin là bến đỗ sau cùng, cũng không mở ra với chị. Bố mẹ chị lo sợ lời ra tiếng vào của hàng xóm, sợ cái danh “gái bỏ chồng”, và từ đó họ không còn muốn chị xuất hiện trong nhà.

Không nơi nương tựa, bị tổn thương từ chính những người thân nhất, chị Thơ trượt dài vào những tháng ngày buông thả, sống lạc lối. Chị thường xuyên có quan hệ với những người đàn ông xa lạ. Và rồi, bốn năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ ấy, chị phát hiện mình nhiễm HIV.

4 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị Thơ phát hiện mình nhiễm HIV (Ảnh minh họa).

Thời điểm phát hiện bệnh, sức khỏe của chị Thơ xuống dốc thảm hại: gầy sút cân, thường xuyên ốm vặt rồi được chẩn đoán mắc lao nặng trên nền HIV. Không gia đình, không người thân bên cạnh, chị được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện 09 - nơi được xem như “cánh cửa cuối” cho những bệnh nhân HIV/AIDS thời ấy. Cơ hội sống của chị mong manh như "ngọn đèn trước gió".

Thế nhưng điều kỳ diệu đã đến từ chính nghị lực sống mãnh liệt của người phụ nữ vừa ngoài 20 tuổi. Chị vượt qua giai đoạn nguy kịch, bước ra khỏi ranh giới giữa sống và chết. Nhưng những tháng ngày sau đó còn đau đớn hơn khi chị trở về đời thường với sự kỳ thị, dè bỉu, xa lánh của những người xung quanh… Điều này như những mũi kim xuyên vào lòng chị.

Nỗi đau tinh thần cộng với bệnh tật khiến chị không ít lần nghĩ đến cái chết. Đã có những buổi chiều, chị đứng lặng trên tầng cao bệnh viện, chị muốn kết thúc tất cả. Nhưng rồi lời khuyên chân tình của bác sĩ, những ánh mắt không phán xét, đã kéo chị lại. Chị bắt đầu điều trị ARV đều đặn, cơ thể khỏe lên từng ngày, và tâm hồn cũng dần được hàn gắn.

Hạnh phúc cuối con đường

Tại Bệnh viện 09, chị Thơ gặp anh Sơn*, người đàn ông cùng cảnh ngộ.

Anh Sơn yếu hơn chị nhiều: ốm triền miên, thân thể gầy gò. Nhưng bên trong lại là sự hiền lành, chân thành đến lạ. Hai con người, hai cuộc đời cô đơn, bất ngờ tìm được sự bình yên khi trò chuyện cùng nhau.

Trong thời gian nằm viện, cứ đến bữa cơm là chị Thơ chủ động đi lấy phần ăn cho anh Sơn. Những khi chị lên cơn sốt, anh lại thức cả đêm chăm sóc. Tình cảm của hai người lớn dần theo từng ngày, dù không ai nói ra.

Một buổi chiều cuối tháng 10/2012, sau nhiều lần đắn đo, chính chị Thơ là người chủ động bày tỏ tình cảm.

“Anh ấy khờ lắm, lại rụt rè. Nếu tôi không nói, có khi cả đời này, chẳng bao giờ chúng tôi có cơ hội đến với nhau”, chị cười khi nhớ lại.

Trước lời tỏ tình, anh Sơn lúng túng, đỏ mặt, nhưng rồi gật đầu.

Cũng trong những tháng cuối năm 2012, khi sức khỏe ổn định và được xuất viện, họ quyết định thuê trọ gần bệnh viện – vừa để tiện theo dõi điều trị, vừa để được ở bên nhau. Tình yêu của hai người được chứng minh bằng sự bình yên, bằng những bữa cơm giản dị nhưng đong đầy thương yêu.

Đầu năm 2013, họ chính thức đăng ký kết hôn - một cột mốc bằng giấy nhưng mang giá trị như một lời khẳng định làm lại cuộc đời

Đến nay đã 12 năm gắn bó, chị Thơ và anh Sơn vẫn nương tựa vào nhau. Họ đã cùng nhau làm lại cuộc đời và có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Phòng ngừa lây nhiễm HIV

Theo báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) nay thuộc Cục Phòng bệnh, HIV/AIDS vẫn đang là gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2020-2023, số ca mắc mới HIV đang có xu hướng tăng trở lại so với giai đoạn 2017-2019. Trong giai đoạn 2017-2019 ước tính mỗi năm ghi nhận khoảng 9.800 - 10.000 ca mắc mới. Từ năm 2020 - 2023, mỗi năm ghi nhận từ 12.000 - 13.000 người nhiễm HIV, cho thấy tổng số ca mắc mới tăng mạnh so với trước đó.

Để phòng ngừa lây nhiễm HIV, mọi người cần:

- Thực hành tình dục an toàn, sử dụng bao cao su, chung thủy hoặc áp dụng PrEP để giảm nguy cơ lây nhiễm;

- Kiểm tra HIV định kỳ, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao;

- Tuyệt đối không dùng chung kim tiêm, ống tiêm hoặc dụng cụ tiêm chích;

- PEP nên dùng ngay trong vòng 72 giờ sau phơi nhiễm để ngăn virus xâm nhập;

- Phát hiện và điều trị sớm các bệnh lây qua đường tình dục, vì các tổn thương sẽ tạo điều kiện cho HIV;

- Hiểu rõ nguy cơ cá nhân và áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp;

- Đồng thời tìm kiếm hỗ trợ tâm lý, xã hội nếu sống chung hoặc có nguy cơ HIV, nhằm quản lý tình trạng hiệu quả và bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như cộng đồng.

*Tên nhân vật đã thay đổi.