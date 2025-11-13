Chàng trai 26 tuổi bất ngờ phát hiện bị đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo 2 sai lầm nhiều người mắc

Một buổi sáng, sau khi chạy bộ tập thể dục trở về, Hải bất ngờ cảm thấy đau vai trái kèm tê bì cánh tay và chóng mặt. Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ bị mệt mỏi hay căng cơ thông thường nhưng các triệu chứng không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Hải quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ anh đang trong giai đoạn sớm của đột quỵ. Hải được khuyên chụp CT để loại trừ nguyên nhân. Ban đầu, anh còn ngần ngại vì nghĩ mình khỏe mạnh, thường xuyên vận động thể thao nên khó có thể bị đột quỵ. Nhưng sau khi bác sĩ giải thích, Hải đồng ý khám chuyên sâu.

Kết quả cho thấy anh bị đột quỵ não, nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn tới liệt hoặc tử vong. Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, Hải may mắn được cứu sống.

Ảnh minh họa.

2 sai lầm "dẫn lối" cho đột quỵ

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, cho biết trường hợp của Hải chỉ là một trong nhiều ca đột quỵ ở người trẻ.

“Nhiều người chủ quan cho rằng 'bản thân khỏe mạnh đồng nghĩa với miễn nhiễm đột quỵ', nhưng đây là một sai lầm phổ biến. Thực tế, các bệnh tiềm ẩn như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu thường diễn biến âm thầm, không có dấu hiệu rõ rệt và có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ”, bác sĩ Mạnh cho hay.

Ngoài ra, một sai lầm khác cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ là ra ngoài tập thể dục quá sớm vào mùa lạnh. Khi không khí lạnh tràn về đột ngột, huyết áp có thể tăng cao do cơ thể phản ứng với sự chênh lệch nhiệt độ. Việc tập thể dục vào vào sáng sớm khi trời lạnh có thể khiến mạch máu não vỡ, gây xuất huyết hoặc bong mảng xơ vữa, hình thành cục máu đông gây nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Nguy cơ đột quỵ khi tập thể dục vào sáng sớm đặc biệt cao ở những người có bệnh nền tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu.

Nguyên nhân đột quỵ ở người trẻ

Theo bác sĩ Mạnh, tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ. Đây là tình trạng áp lực dòng máu lên thành động mạch tăng cao, có thể gây ra cả hai loại đột quỵ gồm: đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ xuất huyết não.

Ngoài ra, một số bệnh lý như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cũng âm thầm làm tổn thương mạch máu, khiến chúng dễ vỡ hoặc tắc nghẽn, gây ra đột quỵ cho người trẻ.

Đột quỵ ở người trẻ còn có liên quan tới vấn đề dị dạng mạch máu não không được phát hiện hoặc một số yếu tố di truyền.

Stress, mất ngủ và làm việc quá sức cũng là những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ. Theo đó, căng thẳng thúc đẩy cơ thể tiết hormone cortisol và adrenalin, khiến tim đập nhanh và gây tăng huyết áp. Thiếu ngủ lại làm giảm khả năng điều hòa glucose, làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp và đột quỵ.

Bên cạnh đó, các thói quen xấu như uống rượu bia, hút thuốc, lạm dụng cà phê hoặc sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ gây đột quỵ.

Để phòng ngừa đột quỵ, bác sĩ Mạnh khuyến cáo hiện nay, thời tiết đã chuyển lạnh do đó, trước khi ra ngoài vào sáng sớm mọi người nên uống một cốc nước ấm để máu lưu thông tốt hơn, ăn nhẹ để ổn định đường huyết. Đặc biệt, mọi người cần mặc đủ ấm, nhất là giữ ấm vùng cổ, ngực, bàn tay và bàn chân để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, người dân cũng cần xây dựng lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao vừa sức. Mọi người cũng nên duy trì chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát huyết áp, hạn chế rượu bia và kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đi khám khi có dấu hiệu bất thường để phòng ngừa đột quỵ.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi