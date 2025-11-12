Tình cờ đi khám, người đàn ông bàng hoàng phát hiện nhiễm HIV: Nguyên nhân bất ngờ đến từ 10 năm trước

Trong một lần đi khám sức khỏe, anh H (38 tuổi) bất ngờ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. “Tôi tưởng có sự nhầm lẫn bởi bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ biểu hiện nào lạ. Khi bác sĩ gọi vào phòng tư vấn riêng, tôi thực sự sụp đổ”, anh H kể.

Điều khiến anh H càng bàng hoàng hơn là bản thân gần như không thể lý giải nguồn lây. Anh chưa lập gia đình, sinh hoạt lành mạnh an toàn, không truyền máu, không xăm trổ. Chỉ sau nhiều giờ suy nghĩ, ký ức mười năm trước mới ùa về.

“Cách đây khoảng 10 năm, trong một lần đi công tác, tôi có quan hệ đồng giới với một người lạ. Đó là lần duy nhất tôi có hành vi tình dục không an toàn trong đời. Tôi chủ quan nghĩ chỉ một lần thì không sao”, anh H giọng nghẹn lại chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Ký ức ấy đã bị anh chôn sâu, không bao giờ nghĩ đến nữa cho đến ngày nhận kết quả xét nghiệm. Với anh, đó là cú sốc không chỉ về thể xác mà còn về cả mặt tinh thần. Anh sợ hãi, lo lắng cho tương lai của chính mình.

“Điều đầu tiên tôi làm là xin được tư vấn lại và xét nghiệm khẳng định thêm một lần nữa tại cơ sở chuyên khoa. Khi kết quả vẫn dương tính, tôi đã phải đối mặt với sự thật”, anh H nói.

Sau khi được tư vấn tâm lý, anh quyết định bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV).

“Tôi được giải thích rằng, với việc điều trị đều đặn, tải lượng virus có thể giảm xuống mức không phát hiện được, đồng nghĩa với việc không lây nhiễm cho người khác", anh H cho biết.

Điều đó giúp anh bình tĩnh hơn để đối diện và tiếp tục sống.

Sau hơn một năm điều trị, sức khỏe của anh H ổn định, các chỉ số xét nghiệm đều ở ngưỡng an toàn. Anh đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình trong nhóm hỗ trợ người nhiễm HIV, mong muốn giúp những người khác vượt qua mặc cảm, sợ hãi.

“Tôi từng nghĩ HIV chỉ xảy ra với ai đó ‘ở đâu xa’, chứ không bao giờ liên quan đến mình. Nhưng chỉ một phút chủ quan, một hành động thiếu bảo vệ, tôi đã phải mang virus suốt đời. May mắn là tôi biết sớm để điều trị ngăn chặn nguồn lây nhiễm”, anh H trải lòng.

Người nhiễm HIV vẫn có thể lấy vợ, sinh con

ThS.BS Đới Ngọc Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, những trường hợp như của bệnh nhân H không hiếm gặp. Bác sĩ cũng từng tư vấn cho những trường hợp bệnh nhân không hề biết mình nhiễm HIV, chỉ khi đi khám sức khỏe và nhận kết quả mới sững sờ.

Nhiều người mang trong mình virus HIV trong nhiều năm mà hoàn toàn không có triệu chứng, cho đến khi đi khám hoặc xét nghiệm tình cờ mới phát hiện. Nếu không uống thuốc ARV, rất có thể bệnh nhân chỉ phát hiện khi đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

HIV có thể lây qua ba con đường chính: quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm nhiễm virus, truyền máu hoặc truyền từ mẹ sang con.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, HIV hiện không còn là “án tử” như nhiều người vẫn nghĩ. Nhờ thuốc ARV, người nhiễm bệnh vẫn có thể sống khỏe mạnh, có công việc, hôn nhân, con cái bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phát hiện sớm và tuân thủ điều trị.

“Chúng ta cần nhìn nhận HIV như một bệnh mạn tính có thể kiểm soát, thay vì nỗi sợ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa ngay từ đầu. Khi các bạn trẻ biết yêu thương bản thân đúng cách, họ cũng đang bảo vệ người khác”, bác sĩ Ngọc Anh nói.

Các chuyên gia cảnh báo, HIV đang có xu hướng gia tăng trong nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới (MSM) trong những năm gần đây. Nguyên nhân lây nhiễm ở nhóm này thường là do quan hệ qua đường hậu môn, dễ gây xây xước, tạo điều kiện cho virus xâm nhập qua máu. Ngoài ra, số lượng bạn tình của nhóm nam giới quan hệ đồng tình cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm HIV.