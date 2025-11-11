5 loại cây đuổi gián hiệu quả, Việt Nam rất sẵn: Mỗi nhà nên trồng 1 cây

Gián là loài côn trùng khó chịu, ẩn náu trong góc bếp, tủ thức ăn và có thể mang theo nhiều vi khuẩn gây bệnh. Thay vì dùng hóa chất độc hại, bạn hoàn toàn có thể tận dụng những loại cây cảnh quen thuộc dưới đây để xua đuổi chúng, vừa làm đẹp không gian vừa an toàn cho sức khỏe.

Cây bạc hà

Gián đặc biệt sợ mùi bạc hà. Theo nghiên cứu của Đại học Iowa (Mỹ), mùi bạc hà có khả năng xua đuổi gián mạnh gấp hàng chục lần so với các chất hóa học trong thuốc diệt côn trùng.

Bạn có thể trồng bạc hà trong chậu nhỏ đặt ở góc bếp, tủ thức ăn hoặc sấy khô lá, bỏ vào túi vải treo ở nơi gián thường ẩn trú. Ngoài ra, việc pha vài giọt tinh dầu bạc hà vào nước lau nhà cũng giúp khử mùi và làm sạch không khí.

Ảnh minh họa.

Cây bạc hà là loại cây dễ trồng, vừa làm đẹp vừa đuổi gián hiệu quả. Nên chọn chậu thoát nước, đất tơi xốp, giàu mùn. Đặt chậu nơi có ánh sáng gián tiếp, tưới nước đều để giữ đất ẩm nhưng không ngập úng. Cắt tỉa lá già để cây phát triển tốt, đồng thời bón phân hữu cơ định kỳ. Thu hoạch lá khi cây cao 15–20 cm, có thể dùng tươi, phơi khô hoặc làm tinh dầu, trà. Bạc hà lan nhanh, nên trồng trong chậu để dễ kiểm soát. Đây là giải pháp tự nhiên, an toàn, vừa trang trí vừa xua côn trùng.

Cây húng quế

Mùi hăng đặc trưng của húng quế khiến gián và muỗi tránh xa. Húng quế là loại cây ưa sáng, ưa ẩm, dễ trồng và được dùng phổ biến trong ẩm thực Việt.

Bạn có thể trồng vài chậu nhỏ đặt trong bếp hoặc cửa sổ, vừa có rau sạch dùng hằng ngày, vừa giúp ngăn ngừa côn trùng. Lá khô của húng quế cũng có thể bỏ vào túi vải treo trong tủ quần áo hoặc kệ bếp.

Cách trồng: Húng quế ưa nắng nhẹ, đất tơi xốp, thoát nước tốt. Trồng từ hạt hoặc cây con, đặt chậu nơi có ánh sáng gián tiếp 4–6 giờ/ngày. Tưới đều giữ ẩm, tránh ngập úng. Thường xuyên cắt tỉa lá già để cây ra nhiều lá non.

Cây kinh giới

Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, kinh giới còn là cây đuổi gián hiệu quả. Mùi hương đặc trưng của nó khiến gián, muỗi không dám bén mảng tới gần.

Kinh giới rất dễ trồng, có thể trồng trong chậu nhỏ đặt tại cửa sổ hoặc khu vực ẩm thấp trong nhà. Ngoài tác dụng xua côn trùng, kinh giới còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe, dùng làm rau ăn sống hoặc nấu canh giải cảm.

Cách trồng: Kinh giới ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt và ánh sáng đầy đủ. Trồng từ hạt hoặc cây con, giữ đất ẩm vừa phải.

Cây sả

Ảnh minh họa.

Hương sả có tính kháng khuẩn mạnh, là “khắc tinh” của gián và nhiều loài côn trùng khác. Trồng một chậu sả chanh ở cửa bếp, gần thùng rác hoặc cửa ra vào sẽ giúp không gian luôn thơm tho, sạch sẽ.

Bạn cũng có thể dùng tinh dầu sả chanh pha loãng để xịt phòng hoặc lau sàn. Loại cây này dễ trồng, chịu nắng tốt và có thể tận dụng trong nấu ăn hoặc làm tinh dầu xông phòng.

Cách trồng sả: Sả dễ trồng trong chậu hoặc vườn, ưa nắng và đất thoát nước. Chọn cây con hoặc khóm sả khỏe, cắm vào đất, tưới đều giữ ẩm, định kỳ và cắt tỉa ngọn để cây ra nhiều thân, lá thơm.

Cây tía tô

Thuộc họ bạc hà, tía tô có mùi chanh nhẹ dễ chịu nhưng lại khiến gián “chạy mất dép”. Hãy trồng cây ở khu vực tủ bếp, gầm bàn hoặc nghiền lá tươi đặt ở chỗ gián thường xuất hiện. Loại cây này còn có thể dùng pha trà, giúp thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ.

Cách trồng: Tía tô ưa đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Trồng từ hạt hoặc cây con, giữ đất ẩm vừa phải, tránh ngập úng. Đặt chậu nơi có ánh sáng gián tiếp 4–6 giờ/ngày.

Một vài mẹo tự nhiên đuổi gián

Ngoài việc trồng cây, bạn có thể kết hợp thêm một số mẹo dân gian đơn giản:

- Đặt hành tây thái lát ở khu vực gián thường xuất hiện – mùi hăng của hành sẽ khiến chúng bỏ đi.

- Rắc phèn chua ở góc tường, gầm bếp để xua gián.

- Dùng vỏ cam, chanh, bưởi phơi khô, đặt ở góc bếp hoặc tủ để vừa khử mùi vừa đuổi côn trùng.