Kỳ tích y khoa: Ca mổ trong đêm “vá lại” gương mặt bị chấn thương nặng của người đàn ông Hà Nội

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tạo ra kỳ tích y khoa khi “vá lại” gương mặt bị vỡ nát do tai nạn hy hữu.

Bệnh nhân N.M.T (65 tuổi, Hà Nội) được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng chấn thương nặng vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hiếm gặp. Khi làm việc, ông T. không may bước hụt xuống hố thang máy chở hàng, va đập trực diện mặt vào thành kim loại trên nóc thang khi thang vẫn di chuyển.

Cú ngã “kinh hoàng” gây vết thương phức tạp từ môi đến thái dương trái, kèm theo gãy nát xương hàm dưới, hàm trên và gò má trái, khiến nửa mặt trái gần như “bửa đôi” sang một bên như mở quyển sách. Nguy hiểm hơn, các cấu trúc quan trọng như gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi cũng bị tổn thương, đe dọa chức năng vận động, bài tiết và chất lượng sống nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) trực tiếp chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp đa chuyên khoa. Trong đó, gây mê hồi sức đảm bảo đường thở, tim mạch – lồng ngực xử lý chấn thương ngực, và ê-kíp vi phẫu hàm mặt tập trung phục hồi các cấu trúc thần kinh, ống tuyến dưới kính hiển vi phóng đại cao. Hội đồng thống nhất mổ cấp cứu ngay trong đêm để kiểm soát chảy máu, bảo tồn chức năng và ngăn biến chứng lâu dài.

Theo ThS.BS Tô Tuấn Linh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), ê-kíp tiến hành kết hợp xương hàm trên, hàm dưới bằng hệ thống nẹp vis chuyên dụng, cắt lọc, phục hồi cấu trúc giải phẫu vùng mặt. Đặc biệt, vi phẫu khâu nối dây thần kinh số VII ngay gốc thần kinh, nối lại ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi trái, giúp bảo tồn vận động cơ mặt và ngăn ngừa liệt, tắc hoặc rò nước bọt, nước mắt sau mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, lượng máu mất được kiểm soát, không biến chứng. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định; các cấu trúc thần kinh và ống tuyến được bảo tồn, mở ra cơ hội hồi phục toàn diện cả chức năng vận động lẫn thẩm mỹ.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh, chấn thương hàm mặt không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn biến dạng diện mạo và chất lượng sống. Ngay cả ở các trung tâm y tế hàng đầu thế giới, việc khâu nối vi phẫu đồng thời ba cấu trúc cực nhỏ trong một ca cấp cứu đa chấn thương là hiếm gặp. Trường hợp này khẳng định năng lực chuyên môn và phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa tại Việt Đức, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của vi phẫu trong bảo tồn thần kinh, mạch máu và các ống tuyến, nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện đời sống bệnh nhân.

Thực tế, nếu dây thần kinh số VII, ống lệ và ống nước bọt mang tai không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể liệt mặt vĩnh viễn, chảy nước mắt sống, viêm rò hoặc áp xe vùng má, gây biến dạng hàm mặt và suy giảm chất lượng sống lâu dài. Việc ứng dụng vi phẫu sớm và chính xác ngay ca cấp cứu đóng vai trò quyết định trong bảo tồn chức năng sinh lý và phục hồi thẩm mỹ tối ưu cho người bệnh.