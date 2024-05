Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, mới đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi N.V (6 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng quấy khóc, nôn, đi tiểu nhiều, có dấu hiệu mất nước nặng và giảm 0,7kg trong vòng 1 tháng.



Khi khai thác bệnh sử, gia đình bệnh nhi cho biết, trước khi nhập viện 3 tháng, gia đình được một người quen cho 2 lọ vitamin D3+K2 có hình thức bên ngoài giống nhau (1 lọ dành cho người lớn và 1 lọ dành cho trẻ em).

Tuy nhiên, gia đình nghĩ 2 loại này đều dùng được cho trẻ em nên đã cho con uống. Trẻ được người nhà cho uống lọ vitamin D3+K2 MK7 5000IE/ 200μg dành cho người lớn với liều lượng 3 giọt/ngày. Khi bác sĩ thông báo con bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống thì gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Bệnh nhi đang điều trị tại khoa Thận và Lọc máu.

TS.BS Thái Thiên Nam – Phó Trưởng khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương vì nôn, tiểu nhiều, sụt cân trong 1 tháng. Ngay sau khi trẻ nhập viện, chúng tôi đã tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy trẻ bị tăng canxi máu, nồng độ vitamin D3 tăng rất cao: 1.320ng/ml".

Trẻ được chỉ định ngừng tất cả các chế phẩm canxi và vitamin D, truyền dịch và dùng thuốc lợi tiểu để bù lại lượng dịch mất do nôn, tiểu nhiều và đào thải canxi máu,…

Sau 5 ngày điều trị, trẻ đã hết nôn, không còn trình trạng mất nước, canxi toàn phần giảm từ 5mmol/L xuống còn 3mmol/l. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn đi tiểu nhiều.

Theo kế hoạch, trẻ vẫn phải tiếp tục tạm ngừng tất cả các chế phẩm canxi và vitamin D trong vòng ít nhất 6 tháng, truyền dịch để bù lại lượng dịch mất và tăng đào thải canxi máu. Sau khi trẻ ra viện, gia đình vẫn phải đưa trẻ đến tái khám định kỳ 2 tuần/lần để kiểm tra biến chứng sỏi thận và khả năng lắng đọng canxi ở các cơ quan khác.

TS.BS Thái Thiên Nam khuyến cáo, ngộ độc vitamin D là tình trạng hiếm gặp và khó chẩn đoán vì triệu chứng không đặc hiệu. Tuy nhiên, Khoa Thận và Lọc máu – Bệnh viện Nhi Trung ương hàng năm vẫn tiếp nhận một số trường hợp trẻ ngộ độc vitamin D. Nguyên nhân thường do cha mẹ bổ sung vitamin D liều quá cao cho trẻ trong thời gian dài chứ không phải do chế độ ăn hay do tiếp xúc với ánh nắng.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết, liều dùng tối đa đối với vitamin D ở trẻ như sau:

- Trẻ dưới 6 tháng tuổi là 1.000UI/ngày;

- Trẻ 12 tháng tuổi, liều là 1.500UI/ngày;

- Trẻ từ 1 tới 3 tuổi là 2.500UI/ngày;

- Trẻ từ 4-8 tuổi là 3.000UI/ngày và trẻ trên 9 tuổi là 4.000UI/ngày.

Ngoài ra, có những trường hợp liều ngộ độc vitamin D có thể cao hoặc thấp hơn các mức nêu trên tùy thuộc vào từng thể trạng của trẻ.

"Việc cha mẹ tự ý cho trẻ sử dụng vitamin D quá liều có thể gây ngộ độc nhưng triệu chứng ngộ độc sẽ không xảy ra ngay mà thường xuất hiện sau khoảng một vài tháng hay thậm chí là sau một vài năm. Khi bị ngộ độc vitamin D, trong máu của trẻ sẽ bị lắng đọng nhiều canxi, dẫn đến tình trạng chán ăn, giảm cân, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, vôi hóa ống thận, suy thận,… Nếu không sớm phát hiện ra tình trạng này thì trẻ sẽ phải đối mặt với những biến chứng nặng nề, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng", TS. Nam khuyến cáo.