Loại rau bình dân mùa hè là "kho báu" vitamin C, hạ đường huyết hiệu quả, bổ máu, giàu canxi: Chợ Việt bán đầy

Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt, được ưa chuộng bởi giá thành rẻ, vị giòn ngọt, có thể chế biến các món luộc, món xào hấp dẫn. Loại rau này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên mà có thể nhiều người chưa biết. Rau muống chứa lượng nước dồi dào, vitamin A, vitamin C, sắt và nhiều khoáng chất quan trọng cho cơ thể.



Theo Đông y, rau muống có vị ngọt, tính hơi hàn, công dụng thanh nhiệt, thông đại tiểu tiện, giải các chất độc xâm nhập vào cơ thể như nấm độc, sắn độc. Dưới đây là những công dụng đã được y học hiện đại chứng minh của loại rau này.

Giảm cholesterol và huyết áp

Rau muống giàu chất xơ. Chế độ ăn ưu tiên thực phẩm chứa chất xơ có liên quan đến giảm cholesterol và sức khỏe tim mạch nói chung. Nghiên cứu chỉ ra loại rau này có thể hạ mỡ máu, chất béo trung tính – nguyên nhân gây ra xơ vữa động mạch, đột quỵ. Ngoài ra rau muống có chứa một hợp chất gọi là nitrat, giúp thư giãn mạch máu và hạ huyết áp.

Hạ đường huyết

Ăn các loại rau dồi dào chất xơ như rau muống đầu tiên trong bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu, không khiến đường huyết tăng vọt sau khi ăn. Lượng nitrat tự nhiên trong rau muống cũng có tác dụng hạ đường huyết.

Các nghiên cứu cho thấy loại rau này có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa carb, tăng cường khả năng chống lại quá trình stress oxy hóa gây ra các bệnh mãn tính, có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc.

Bổ sung canxi tốt cho xương khớp

Trong 100g rau muống chứa 77mg canxi, cải thiện sức khỏe xương khớp, phòng ngừa loãng xương, giảm tình trạng đau nhức và khó khăn trong vận động ở người cao tuổi.

Giảm tình trạng khó tiêu, táo bón

Rau muống có đặc tính nhuận tràng nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa. Người thường bị khó tiêu, táo bón có thể lựa chọn loại rau này vào chế độ ăn.

Bổ máu

Rau muống chứa lượng sắt dồi dào, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, có thể giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt và tốt cho phụ nữ đang mang thai.

Tốt cho mắt

Rau muống có hàm lượng carotenoid, vitamin A và lutein cao. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng cho sức khỏe của mắt. Loại rau này cũng làm tăng mức độ glutathione, chất chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Theo USDA, 100g rau muống chứa 55mg vitamin C, nhỉnh hơn một chút so với lượng vitamin C có trong cam. Vitamin C có thể tăng cường khả năng miễn dịch, chống lão hóa, tốt cho tim mạch.

Lượng vitamin C có thể mất đi trong quá trình chế biến nếu cho quá nhiều muối, xào nấu lâu, vậy nên hãy chọn hấp, luộc rau, sử dụng ít gia vị để giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Ngoài những công dụng kể trên, rau muống còn giúp ngủ ngon, bảo vệ gan, phòng ngừa ung thư, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh da liễu, ngăn ngừa rụng tóc,…

Lưu ý khi ăn rau muống

Rau muống bổ dưỡng nhưng người đang bị gout, có vết thương hở, đang uống thuốc Đông y không nên ăn loại rau này vì có thể gây sẹo lồi, giảm hiệu quả điều trị của thuốc. Bệnh nhân bị sỏi thận, viêm đường tiết niệu cần tránh ăn rau muống.

Cần đảm bảo rau muống nấu chín để phòng nguy cơ nhiễm sán, không nên ăn sống rau muống. Ngoài ra trước khi nấu nên rửa rau nhiều lần bằng nước sạch, ngâm rau để giảm nồng độ chất hóa học có thể bám dính trên rau.

Kim Linh