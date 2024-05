Vụ đau bụng, nôn ói sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh: Có đến 222 người phải vào bệnh viện

Trưa 2-5, ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch UBND TP Long Khánh, cho biết tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, tổng số nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện là 222 trường hợp. Trong đó, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh là 209 trường hợp (gồm 160 bệnh nhân vẫn đang điều trị, 5 người xin về, 43 người được xuất viện và có 1 trường hợp trẻ nhỏ 7 tuổi phải chuyển viện do sốc nhiễm khuẩn).



Tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai là 13 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện. Hiện các nạn nhân sức khỏe ổn định.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Theo ông Lập, tiệm bánh mì Băng là diện bán hàng nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Tiệm có 4 nhân viên phục vụ bán bánh mì (trong đó 3 trực trực tiếp, 1 gián tiếp) không có khám sức khỏe định kỳ. Nguyên liệu, thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến.



Đoàn kiểm tra liên ngành TP Long Khánh đã thực hiện niêm phong tủ cấp đông tại cơ sở gồm: 57,5 cây da bao (trọng lượng mỗi cây trên 1kg có NSX: 25/4/2024, HSD: 26/5/2024; khoảng 15kg đồ chua đã qua chế biến; 1kg chả lụa; 1 kg thịt heo đã qua chế biến, 4 khay pate trọng lượng khoảng 10kg). Bàn giao cho chủ cơ sở tự bảo quản lạnh.

Lãnh đạo TP Long Khánh đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe và chăm sóc, điều trị tích cực cho các bệnh nhân đang nằm viện. UBND Thành phố tổ chức thăm hỏi các trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Đồng thời giao ngành y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm chủ cơ sở tiệm bánh mì Băng theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra những nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho cơ sở tiệm bánh mì Băng và xử lý nghiêm khi phát hiện các vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã rà soát tăng cường kiểm tra những nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là các cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong… trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện sớm những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh.