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Bé 11 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trên ô tô giữa ngày nắng nóng

Vân Anh
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Người mẹ thừa nhận đã để con trai 11 tháng tuổi trong xe khoảng 30 phút đến một giờ.

Lực lượng cảnh sát tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) xác nhận vụ việc thương tâm này xảy ra vào buổi chiều ngày 15/7. Theo đó, người mẹ điều khiển ô tô đưa các con ra ngoài. Sau khi hoàn tất việc đưa những đứa trẻ lớn tới trường mầm non, chị ghé vào một ngân hàng để giải quyết công việc cá nhân rồi mới tiếp tục lái xe trở về nhà.

Tại bãi đỗ xe ngoài trời, người mẹ đã bước vào nhà một mình mà hoàn toàn quên mất cậu con trai út 11 tháng tuổi - cậu bé Sakuto Yamashita vẫn đang bị bỏ lại trên chiếc ghế an toàn dành cho trẻ em ở hàng ghế phía sau. Người mẹ giải thích rằng chị đã để cậu trong xe khoảng 30 phút đến một giờ mà không đưa cậu vào nhà, nói rằng chị đã "ưu tiên công việc và việc nhà".

Khi quay lại xe vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều, người mẹ nhận thấy Sakuto bất tỉnh và không phản ứng nên đã gọi số 119. Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim phổi và qua đời vào cuối ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do say nắng. Theo Văn phòng Khí tượng địa phương Kumamoto, nhiệt độ tại thành phố Kumamoto chiều hôm đó là 32,5°C và cảnh báo say nắng đã được ban hành cho toàn tỉnh.

Bé 11 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ quên trên ô tô giữa ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Việc chiếc xe bị đỗ tại một khu vực không có mái che đã khiến khoang cabin đóng kín dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp nhanh chóng bị hun nóng như một chiếc lò nung, tạo ra một môi trường hấp nhiệt đặc biệt nguy hiểm và cướp đi sinh mạng của đứa trẻ.

Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn đang tích tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến cũng như nguyên nhân chi tiết của vụ việc.

Theo Japan Today

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tử vong

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