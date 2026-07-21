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Bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của Chủ tịch Công ty phân bón Hà Bắc

Trang Anh
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Tang vật thu giữ 65 tấn phân bón giả có tổng giá trị trên 01 tỷ VNĐ, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 20/7/2026 cho biết đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón quy mô lớn, thu giữ 65 tấn phân bón giả trị giá hơn 01 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón, để hợp thức hoá hồ sơ và tạo niềm tin cho khách hàng, đối phó với cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần B.O, có địa chỉ tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội để thuê đóng gói sản phẩm phân bón URÊ 46HBF. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng chỉ mang tính hình thức.

Trên thực tế, phân bón được sản xuất, đóng gói trực tiếp tại cơ sở của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, địa chỉ: Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, không thực hiện việc sản xuất, đóng gói tại Công ty cổ phần B.O, địa chỉ: xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội như nội dung thể hiện trên bao bì sản phẩm.

Hành vi này làm giả thông tin về nguồn gốc sản xuất, nơi đóng gói hàng hoá, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vật tư nông nghiệp.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N, sinh năm 1978, trú tại: Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, can tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” quy định tại khoản 3, Điều 195 Bộ Luật Hình sự.

Tang vật thu giữ 65 tấn phân bón giả có tổng giá trị trên 01 tỷ VNĐ, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT (CSKT) Công an tỉnh, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra căn hộ, tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Duyên SN 1996 và 3 người
Bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của Chủ tịch Công ty phân bón Hà Bắc - Ảnh 3.Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, công an bắt Hồ Ngọc Khánh SN 1990

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Khánh, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng.

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