Nguyễn Thị Ngọc Duyên chuẩn bị dụng cụ, chia nhỏ ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ngày 20/7/2026 cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm: Trần Trung Hiếu (SN 2000, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Ngọc Duyên (SN 1996, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi); Đoàn Hoàng Linh (SN 1997, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) và Phạm Minh Hải (SN 1988, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 14/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hòa Xuân kiểm tra hành chính căn hộ trên đường Vũ Xuân Thiều, phường Hòa Xuân. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng nam bị tạm giữ -Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một mảnh viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc, một đĩa sứ chứa bột màu trắng, một thẻ nhựa, một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng được cuộn thành ống hút cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh bước đầu xác định, rạng sáng 14/7, trong lúc nhậu tại một quán trên đường Núi Thành, Phạm Minh Hải nảy sinh ý định sử dụng ma túy và liên hệ Trần Trung Hiếu để mua ketamine cùng thuốc lắc. Sau khi Hiếu mang ma túy đến, cả nhóm thống nhất về căn hộ của Hải tại đường Vũ Xuân Thiều để sử dụng.

Đối tượng Duyên - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại đây, Nguyễn Thị Ngọc Duyên chuẩn bị dụng cụ, chia nhỏ ketamine để cả nhóm cùng sử dụng; Đoàn Hoàng Linh bẻ viên thuốc lắc chia cho các đối tượng, đồng thời chuẩn bị loa, mở nhạc phục vụ việc sử dụng ma túy. Sau đó, Hiếu tiếp tục đến căn hộ và cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy với các đối tượng.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, khi cả nhóm vẫn đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Ngoài số ma túy và dụng cụ sử dụng, cơ quan Công an còn tạm giữ nhiều điện thoại di động, một xe mô tô cùng các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.