HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra căn hộ, tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Duyên SN 1996 và 3 người

Trang Anh
|

Nguyễn Thị Ngọc Duyên chuẩn bị dụng cụ, chia nhỏ ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ngày 20/7/2026 cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm: Trần Trung Hiếu (SN 2000, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Ngọc Duyên (SN 1996, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi); Đoàn Hoàng Linh (SN 1997, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) và Phạm Minh Hải (SN 1988, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 14/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hòa Xuân kiểm tra hành chính căn hộ trên đường Vũ Xuân Thiều, phường Hòa Xuân. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra căn hộ, tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Duyên SN 1996 và 3 người - Ảnh 1.

 3 đối tượng nam bị tạm giữ  -Ảnh: Công an Đà Nẵng


Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một mảnh viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc, một đĩa sứ chứa bột màu trắng, một thẻ nhựa, một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng được cuộn thành ống hút cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh bước đầu xác định, rạng sáng 14/7, trong lúc nhậu tại một quán trên đường Núi Thành, Phạm Minh Hải nảy sinh ý định sử dụng ma túy và liên hệ Trần Trung Hiếu để mua ketamine cùng thuốc lắc. Sau khi Hiếu mang ma túy đến, cả nhóm thống nhất về căn hộ của Hải tại đường Vũ Xuân Thiều để sử dụng.

Kiểm tra căn hộ, tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Duyên SN 1996 và 3 người - Ảnh 5.

Đối tượng Duyên - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại đây, Nguyễn Thị Ngọc Duyên chuẩn bị dụng cụ, chia nhỏ ketamine để cả nhóm cùng sử dụng; Đoàn Hoàng Linh bẻ viên thuốc lắc chia cho các đối tượng, đồng thời chuẩn bị loa, mở nhạc phục vụ việc sử dụng ma túy. Sau đó, Hiếu tiếp tục đến căn hộ và cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy với các đối tượng.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, khi cả nhóm vẫn đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Ngoài số ma túy và dụng cụ sử dụng, cơ quan Công an còn tạm giữ nhiều điện thoại di động, một xe mô tô cùng các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ, tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Anh SN 2002

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại