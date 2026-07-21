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Khám xét khẩn cấp phòng trọ, tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Anh SN 2002

Trang Anh
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Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Cẩm Anh, công an thu giữ 01 tờ tiền có bám dính chất ma tuý.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa bắt vụ mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 30/6/2026, tại khu vực vườn hoa thuộc đường Võ Cường 5, TDP Bồ Sơn, phường Võ Cường. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với Công an phường Võ Cường, kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Phương Nam (sinh năm 2004, trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) và Phạm Văn Long (sinh năm 2005, trú xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) cùng thuê trọ tại TDP 10, phường Võ Cường đang thực hiện hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vật chứng thu giữ: 6,082 gam ma túy Ketamin và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Tiến hành Test nhanh chất ma túy bằng que thử nước tiểu, kết quả xác định cả 02 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Mở rộng điều tra, Long khai nhận vào cùng ngày Nam có nhờ Long mang 02 “chỉ” ma tuý Ketamine bán cho đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Anh (sinh năm 2002, quê Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, nơi ở hiện tại: TDP 10, phường Võ Cường). Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Cẩm Anh, công an thu giữ 01 tờ tiền có bám dính chất ma tuý.

Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tại thời điểm kiểm tra có mặt Cẩm Anh và Nguyễn Văn Toản (sinh năm 2002, thường trú TDP Tân Lang, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình), đều đang ở trong phòng, tiến hành test nhanh chất ma túy bằng que thử nước tiểu, kết quả xác định cả 02 đều dương tính với chất ma tuý.

Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cẩm Anh và Toản để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; khởi tố bị can Nguyễn Phương Nam và Phạm Văn Long can tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thị Cẩm Anh can tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", theo Khoản 1 Điều 255 BLHS; tiến hành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Toản về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

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