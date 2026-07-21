Công an điều tra số tiền gần 48 triệu đồng, bắt Hoàng Văn Nam SN 1984

Lực lượng Công an thu giữ 05 điện thoại di động là phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 21/7/2026 cho biết, Công an xã Nam Ba Đồn vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 48 triệu đồng mùa World Cup 2026.

Trước đó, qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định Hoàng Văn Nam (SN 1984, trú thôn Diên Trường, xã Nam Ba Đồn) đã đứng ra tổ chức nhận ghi cá độ bóng đá cho 2 người gồm Trương Xuân Nha Trang (SN 1984), Trương Trung Thành (SN 1985), cùng trú tại xã Nam Ba Đồn.

Đối tượng Hoàng Văn Nam - Ảnh: Công an Quảng Trị

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo và Telegram để trao đổi kèo cá cược, sau đó xóa tin nhắn nhằm che giấu hành vi vi phạm. Theo lời khai, Nam tự tìm các tỷ lệ kèo trên mạng, gửi cho những người tham gia để làm căn cứ cá cược, đồng thời trực tiếp đứng ra nhận kèo, thanh toán thắng thua và hưởng lợi từ hoạt động cá độ.

Tổng số tiền các đối tượng tham gia cá độ trong trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Argentina diễn ra rạng sáng 16/7/2026 là 47.850.000 đồng. Lực lượng Công an thu giữ 05 điện thoại di động là phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và một số tang vật có liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.