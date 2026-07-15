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Bắt Nguyễn Văn Quý SN 1991 và 3 người khác liên quan đến số tiền giao dịch hơn 22 tỷ đồng

Duy Anh
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Cơ quan Công an xác định: từ ngày 4/6 đến 7/7, nhóm đối tượng đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với tổng số tiền là hơn 22 tỷ đồng.

Ngày 14/7, Bộ Công an thông tin, Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 04 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Tá Thành (sinh năm: 1986, trú tại phường Thanh Thủy); Nguyễn Văn An (sinh năm: 1985, trú tại phường Hương Thủy); Cao Hoàng Qúy (sinh năm: 1982, trú tại phường Thanh Thủy); Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1991, trú tại phường Thanh Thủy, cùng thành phố Huế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 04 đối tượng (Ảnh: Bộ Công an).

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định: từ ngày 4/6 đến 7/7, đối tượng Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn An dưới hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc ghi nhận ban đầu là hơn 22 tỷ đồng.

Hành vi này của các đối tượng Ngô Tá Thành, Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An có dấu hiệu của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, quy định tại Khoản 02 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bắt Trần Thị Diễm My SN 1993
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