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Bật mí về doanh nghiệp làm Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình I gần 40.000 tỷ đồng

An Diệp
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Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bảo vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình I.

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Toàn cảnh dự án sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình I.

Dự án do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bảo làm nhà đầu tư, được triển khai trên diện tích khoảng 200,8ha tại các xã Gia Bình, Đại Lai và Đông Cứu.

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Nguồn: UBND tỉnh Bắc Ninh

Dự án hình thành sẽ cung cấp các sản phẩm nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật với quy mô dân số khoảng 35.637 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.514,9 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị mới thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, tạo điểm nhấn phát triển đô thị phía Nam sông Đuống gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các khu chức năng lân cận.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 với quy mô khoảng 106,8ha; giai đoạn 2 khoảng 94ha. Cả 2 giai đoạn đều đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cùng các công trình nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, nhà ở hỗn hợp, công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, bãi đỗ xe và các công trình công cộng theo quy hoạch được duyệt.

Trong đó, điểm đặc biệt là sẽ hình thành các trường học ở tất cả các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bệnh viện kết hợp dưỡng lão quy mô 300 - 500 giường, các trạm y tế… hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu đô thị mới.

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Theo quyết định, dự án không nằm trong “khu vực phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở”. Do đó, việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Song Giang cũng được lựa chọn là nhà đầu tư dự án Tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có tổng mức đầu tư 12.046 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản An Phú được chọn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tổng mức đầu tư 10.110 tỷ đồng). Nhà đầu tư dự kiến được thanh toán bằng quỹ đất khoảng 429,69 ha, thuộc địa bàn 3 xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu.

Theo các dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được công khai, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bảo được thành lập vào ngày 4/9/2025, địa chỉ trụ sở tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Nguyễn Vũ Hoàng Kiên góp 7,5 tỷ đồng; Phạm Thanh Quyết góp 7,5 tỷ đồng và Nguyễn Tuấn Anh góp 1.485 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 99%).

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Nguồn: Bộ Tài chính

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 21/1/2026, công ty nâng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Nguyễn Tuấn Anh, chức vụ Tổng giám đốc.

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