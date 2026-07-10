Bắt Hà Tiến Đạt SN 1997 liên quan 5.000 tài khoản ngân hàng, dòng tiền luân chuyển hàng nghìn tỷ đồng

Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên các nhà mạng và chính sách làm sạch dữ liệu thuê bao, một đường dây đã thu thập trái phép thông tin cá nhân, hình ảnh người dân để mở tài khoản ngân hàng online và ví điện tử, sau đó bán cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước phục vụ lừa đảo, đánh bạc và nhiều hoạt động phạm pháp khác.