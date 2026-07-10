Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên tiếp thị Nguyễn Minh Tâm SN 1994

Nguyễn Minh Tâm SN 1994 bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đánh vào tâm lý ham hàng giá rẻ, đúng vào thời điểm nhu cầu tích trữ hàng hóa tăng cao, một đối tượng ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa) đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân. Thủ đoạn tuy không mới, nhưng vì cả tin, hám lợi, một số người dân vẫn dễ dàng mắc bẫy của tội phạm.

Điển hình là trường hợp của vợ chồng ông H.T.A, chủ một cửa hàng tạp hóa ở phường Ba Ngòi. Cuối tháng 9/2023, khi biết ông A có nhu cầu cần tích trữ bia chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán, đối tượng Nguyễn Minh Tâm là nhân viên tiếp thị đã tiếp cận chào bán lô hàng bia với giá thấp hơn thị trường từ 10 đến 15 nghìn đồng mỗi thùng.

Ở một số lần đầu, giao dịch mua bán diễn ra bình thường, đúng cam kết. Nhưng đến lần ông A cần khoảng 400 đến 500 thùng bia và nhiều lần chuyển cho đối tượng Tâm với tổng số lên đến gần 690 triệu đồng thì đối tượng đã lặng lẽ “cao chạy, xa bay”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: CA Khánh Hòa

Kể lại quá trình giao dịch và bị Tâm lừa, ông H.T.A cho biết, những đơn hàng đầu tiên, Tâm giao bia rất đúng số lượng, bia lại là hàng chính hãng chứ không phải bia giả nên ông hoàn toàn tin tưởng và thanh toán tiền đầy đủ. Sau đó, hai bên đã thực hiện giao dịch thuận lợi rất nhiều đơn hàng bia như vậy.

Đến đơn hàng tiếp theo có giá trị lớn khoảng 690 triệu đồng, Tâm đề xuất ông phải chuyển trước tiền cọc là 100 triệu đồng để bốc hàng và vợ chồng ông đã chuyển tiền.

Khoảng hai đến ba ngày sau không thấy bia giao đến, ông hỏi thì Tâm bảo chuyển thêm tiền đi vì phía đối tác nói số tiền cọc đó ít quá, họ không chịu xuất hàng do đợt này giá bia đang lên. Vì tin tưởng, vợ chồng ông A lại chuyển tiếp một đợt nữa. Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt của ông A là 688.148.000 đồng.

Khi phát hiện ra câu chuyện mình bị lừa một số tiền lớn như vậy, hai vợ chồng ông lâm vào cảnh lục đục, tinh thần khủng hoảng. Việc kinh doanh gặp vô vàn khó khăn, số tiền bị mất trở thành nỗi ám ảnh lớn của gia đình.

Đến cuối năm 2025, Công an huyện Cam Lâm cũ tiếp nhận nhiều đơn tố giác về đối tượng tên Tâm, tự xưng là nhân viên bán hàng bia, nước ngọt đã sử dụng thủ đoạn bán hàng giá rẻ để chiếm đoạt tiền của một số chủ tiệm tạp hóa.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Cam Lâm truy xét và bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1997, trú tại xã Long Khánh, thành phố Đồng Nai. Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với một số trường hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Minh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.