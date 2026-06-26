Bảo Anh ẩn ý: "Khi mối quan hệ khép lại, điều tôi trân trọng là lòng biết ơn"

"Điều tôi trân trọng nhất là sự cảm thông, thấu hiểu dành cho đối phương và lòng biết ơn vì cả hai đã từng gặp gỡ, đồng hành" – Bảo Anh nói.

Mới đây, ca sĩ Bảo Anh chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Níu Kéo Mãi Không Phải Cách. Nữ ca sĩ kết hợp cùng HYO – tân binh hiện đang tham gia chương trình Tinh Hà "Say Hi".

Đồng thời, những gương mặt mới tài năng của làng nhạc Việt cũng đứng sau phần sáng tác và sản xuất ca khúc là team Fillinus và producer Reeze. Với Níu Kéo Mãi Không Phải Cách, Bảo Anh mang đến cảm giác nhẹ nhàng và chữa lành cho người nghe bằng giọng ca tự sự, sâu lắng.

Bảo Anh

Bảo Anh thường được fan gọi vui là có "vía" tốt với pop ballad. Ngay khi ca khúc Tìm Em feat cùng Hngle chưa hạ nhiệt và đang giữ top 1 trending, cô đã tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới này.

Với chất giọng tình cảm và có độ nhận diện cao, mỗi lần Bảo Anh ra sản phẩm ballad đều nhận được nhiều lời khen tích cực từ khán giả.

Níu Kéo Mãi Không Phải Cách xoay quanh hành trình ở bên nhau rồi chia tay trong êm đềm của một cặp đôi. Không bi luỵ và đau khổ, ca khúc miêu tả một nỗi buồn đẹp đẽ, dù đã vượt qua nhưng vẫn còn đọng lại sâu trong lòng nên khi nghĩ đến sẽ còn chút day dứt, nhớ nhung.

Dù mang nội dung về chia ly, Níu Kéo Mãi Không Phải Cách không được xây dựng theo công thức ballad quen thuộc với giai điệu êm đềm, da diết. Thay vào đó, Bảo Anh và đội ngũ sản xuất lựa chọn cách phối mới với tiết tấu rõ ràng hơn, giúp ca khúc giữ được sự sâu lắng nhưng vẫn tạo cảm giác bắt tai.

HYO

Níu Kéo Mãi Không Phải Cách thể hiện đúng tinh thần của Bảo Anh khi hát ballad ở thời điểm hiện tại. Cô không dằn vặt mà bình thản đón nhận mọi kết quả trong tình yêu. Hình ảnh bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại trở về mùa Xuân được lồng ghép trong bài hát không chỉ đại diện cho tình yêu, mà còn gợi nhắc đến vòng tuần hoàn của tất cả những mối quan hệ trong cuộc sống.

Cô nói đầy ẩn ý: "Khi mối quan hệ khép lại, điều tôi trân trọng nhất là sự cảm thông, thấu hiểu dành cho đối phương và lòng biết ơn vì cả hai đã từng gặp gỡ, đồng hành cùng nhau. Bài hát này là một nỗi buồn rất đẹp, để lại một kết thúc trọn vẹn, không tranh cãi, không ồn ào. Kết thúc để có được một bắt đầu mới cho hai người".

MV Níu Kéo Mãi Không Phải Cách khắc họa trọn vẹn hành trình của một mối quan hệ từ những rung động đầu tiên đến khoảnh khắc chia xa trong bình yên, thông qua chuỗi ký ức đong đầy cảm xúc của hai nhân vật chính. Giữa khung cảnh đảo Jeju thơ mộng, từ bờ biển nhuộm sắc hoàng hôn, con đường rợp bóng cọ đến khu vườn ngập nắng, từng khoảnh khắc yêu thương được tái hiện như những thước phim lưu niệm đẹp đẽ của bốn mùa đã qua.

Không đi sâu vào bi kịch hay nước mắt, MV lựa chọn kể về một cuộc chia tay nhẹ nhàng, để lại dư vị tiếc nuối nhưng cũng mở ra cơ hội cho những khởi đầu mới.

Bảo Anh thừa nhận, cô hiểu rõ thế mạnh của mình nằm ở những bản ballad giàu cảm xúc. Tuy nhiên, với tư cách một nghệ sĩ, nữ ca sĩ vẫn luôn mong muốn thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới. Dẫu vậy, việc ca khúc Từng Là Của Nhau bất ngờ được yêu thích trở lại trong thời gian vừa qua cũng trở thành lời nhắc nhở để cô tập trung vào những giá trị mà bản thân có thể truyền tải trọn vẹn nhất.