Bán tải Honda đời mới lộ diện: Thiết kế góc cạnh hơn, liệu có đổi sang khung gầm rời như Ranger, Hilux?

Honda vừa hé lộ thế hệ thứ ba của Ridgeline với diện mạo hầm hố, góc cạnh hơn. Mẫu xe hứa hẹn rũ bỏ hình ảnh "SUV gắn thùng" để chinh phục những khách hàng chuộng phong cách bán tải hầm hố, truyền thống.

Honda Ridgeline từng nhận về vô số lời khen nhờ cách tối ưu không gian thông minh, cảm giác lái êm ái như xe con cùng hàng loạt tính năng sáng tạo. Rõ ràng, mẫu xe này thừa sức đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của phần lớn người dùng, thế nhưng giới phê bình chưa từng dừng lại ở việc mổ xẻ kết cấu khung gầm liền khối (unibody) mang đậm gốc gác SUV của nó.

Honda Ridgeline được nhá hàng

Mới đây, Honda đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thế hệ kế nhiệm, phát đi một thông điệp vô cùng rõ ràng: Honda Ridgeline thế hệ thứ ba chuẩn bị tái xuất với vẻ ngoài hầm hố và phong thái phát lực mạnh mẽ hơn đáng kể.

Honda Ridgeline được nhá hàng. Ảnh: Honda

Thông tin về sự xuất hiện của Honda Ridgeline thế hệ thứ ba vốn đã rò rỉ từ trước, thậm chí Honda từng tạm dừng dây chuyền sản xuất của phiên bản hiện tại để tập trung toàn lực cho dự án mới. Đại diện hãng vừa xác nhận mẫu xe này sẽ chính thức chào sân trong vòng hai năm tới.

Dù chưa đi sâu vào chi tiết về động cơ, khung gầm hay các công nghệ đi kèm, hãng xe Nhật Bản liên tục nhấn mạnh yếu tố "sức mạnh việt dã" như một kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển.

Theo công bố, mẫu xe mới được định hình thiết kế tại studio ở Nam California, hoàn thiện kỹ thuật tại bang Ohio trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt tại Alabama (Mỹ). Đáng chú ý, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh ô tô Lance Woelfer khẳng định thế hệ Ridgeline tiếp theo sẽ tiếp nối di sản của dòng xe bằng việc nâng cấp mạnh mẽ cả về ngôn ngữ thiết kế lẫn khả năng vận hành thực chiến.

Honda Ridgeline mới sẽ thay đổi lớn về thiết kế. Ảnh dựng đồ họa: AP

Honda Ridgeline đặt cược vào nền tảng mới

Cách đặt vấn đề của Honda gây chú ý lớn bởi những chi tiết vốn làm nên thương hiệu lại hoàn toàn không được nhắc tới. Hãng không hề đề cập đến cốp xe ẩn dưới sàn thùng, cửa thùng xe mở hai chiều linh hoạt, cảm giác vận hành êm ái hay tính tiện dụng hàng ngày. Đây đều là những dấu ấn cốt lõi định hình nên mẫu bán tải này từ ngày đầu ra mắt. Thay vào đó, hầu như mọi thông điệp quan trọng đều xoay quanh việc biến chiếc xe trở nên gồ ghề và bề thế hơn.

Bức ảnh hé lộ ban đầu dù bị phủ bóng khá nhiều vẫn đủ để lộ ra phom dáng vuông vức ở phần đầu xe, nắp capo phẳng hơn, kính chắn gió dựng đứng cùng tỷ lệ tổng thể mang đậm nét bán tải truyền thống.

Việc chuyển sang khung gầm rời (body-on-frame) tương tự Ford Ranger hay Toyota Hilux đồng nghĩa với việc tái thiết kế hoàn toàn một mẫu xe vốn dùng khung gầm liền khối từ năm 2005. Tuy nhiên, kịch bản khả thi hơn là Honda Ridgeline thế hệ mới vẫn giữ nguyên kết cấu liền khối nhưng được khoác lên lớp vỏ hầm hố hơn, đúng như những gì hình ảnh phem hé lộ.

Honda Ridgeline thế hệ hiện tại được coi là SUV thêm thùng phía sau bởi khung gầm liền khối. Ảnh: Honda

Dù các thông số phần cứng vẫn còn là ẩn số, Honda rõ ràng muốn tạo ấn tượng ban đầu về sự cơ bắp thay vì tập trung vào tính đa năng thuần túy.

Thực tế, Ridgeline chưa bao giờ là một chiếc xe tồi, thậm chí diện mạo giao thông sẽ an toàn hơn nếu các thương hiệu khác cũng áp dụng triết lý thiết kế tương tự. Tuy nhiên, cảm nhận thị giác và yếu tố cảm xúc lại nắm giữ vai trò cực kỳ quyết định trong ngành công nghiệp ô tô. Thế hệ Honda Ridgeline tiếp theo không chỉ cần duy trì năng lực vận hành thực tế, mà còn phải chứng minh được sự hầm hố ngay từ cái nhìn đầu tiên.