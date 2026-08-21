Bác sĩ nói thẳng: 5 món vạn người mê nhưng ăn càng nhiều tim càng nhanh "hỏng"

Có những người đang tự "hành hạ" trái tim mỗi ngày bằng những món ăn dưới đây mà không hề hay biết. Thậm chí còn lầm tưởng một số món trong "danh sách đen" của tim là ăn càng nhiều càng khỏe.

Tim được mệnh danh là "máy bơm sinh mệnh" của cơ thể khi phải co bóp liên tục không ngừng nghỉ để vận chuyển máu đến các cơ quan. Tuy nhiên, hệ thống mạch máu nuôi tim lại cực kỳ nhạy cảm và rất dễ bị tàn phá trong âm thầm.

Bệnh tim mạch chưa bao giờ là mối đe dọa xa vời, và nó cũng không tự nhiên xuất hiện sau một đêm. Đó thực chất là hậu quả tích tụ từ chính những thói quen ăn hàng ngày, bao gồm cả chế độ ăn uống quen thuộc của chúng ta. Bác sĩ Anusit Talhasiriwet, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Tim mạch Bangkok (Thái Lan) chỉ ra trên Sanook rằng, nhiều món ăn xuất hiện cực đều đặn trên bàn ăn gia đình lại chính là "sát thủ" tàn phá trái tim nhanh nhất.

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Nếu không muốn chức năng tim bị suy giảm về lâu dài, có 5 loại thực phẩm bạn nên học cách kiểm soát liều lượng hoặc tránh càng xa càng tốt:

1. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông và thịt chế biến sẵn là những kẻ thù chính của sức khỏe tim mạch. Dữ liệu từ Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Hoa Kỳ) cho thấy. chỉ cần tiêu thụ 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim lên 42%. Nhóm thực phẩm này chứa hàm lượng natri cao gây tăng đột biến huyết áp, buộc tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu.

Bên cạnh đó, lượng chất béo bão hòa dồi dào sẽ gây viêm mạch máu và làm tăng mức cholesterol, kết hợp cùng các hợp chất nitrat từ chất bảo quản gây ảnh hưởng tiêu cực đến độ đàn hồi của mạch máu.

2. Thực phẩm chiên rán và giàu chất béo chuyển hóa

Gà rán, khoai tây chiên và các loại bánh nướng đóng gói sẵn sử dụng bơ thực vật thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cảnh báo chất béo chuyển hóa chính là loại chất béo có hại nhất cho tim.

Bác sĩ Anusit Talhasiriwet cảnh báo, chúng gây rối loạn cân bằng cholesterol bằng cách làm tăng đáng kể nồng độ cholesterol xấu (LDL) và làm giảm nồng độ cholesterol tốt (HDL). Quá trình này đẩy nhanh sự hình thành mảng bám tích tụ trên thành mạch máu, dẫn đến xơ vữa động mạch gây hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu nghiêm trọng.

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3. Đồ uống có đường, nước ép trái cây ngọt

Nước ngọt, trà sữa trân châu hoặc nước ép trái cây đều cứa lượng đường tự do khổng lồ. Tổ chức Tim mạch Anh (BHF) chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tác động trực tiếp đến hệ tim mạch. Lượng đường dư thừa khi đi vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa thành chất béo triglyceride trong máu, làm nồng độ chất này tăng đột biến. Đây cũng chính là yếu tố nguy cơ hiện hữu góp phần gây ra béo phì và tiểu đường, những nguyên nhân chính làm suy giảm sức khỏe tim mạch nhanh chóng.

Trong khi sai lầm của nhiều người là tưởng rằng nước ép trái cây tốt cho sức khỏe, uống bao nhiêu cũng được. Cứ như vậy, tim, gan... cùng nhiều cơ quan khác bị "tấn công" trong âm thầm.

4. Thực phẩm chứa nhiều natri

Thực phẩm chế biến sẵn, các món đông lạnh, thực phẩm muối chua hay cá món kho... là những nguồn cung cấp natri khổng lồ. Chưa kể, nhiều món ăn không hề mặn nhưng lại chứa niều natri ẩn. Trong khi WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000mg natri/ngày. (tương đương dưới 5g muối/ngày, khoảng 1 thìa cà phê).

Cũng theo cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), lượng natri dư thừa sẽ rút nước vào lòng mạch, làm tăng thể tích máu và tạo áp lực khổng lồ lên thành mạch dẫn đến cao huyết áp. Khi tình trạng này kéo dài, cơ tim phải làm việc quá tải liên tục để co bóp, lâu dần dẫn đến biến chứng phì đại cơ tim và suy tim.

5. Tinh bột tinh chế

Gạo trắng, bánh mì trắng và các loại bột tinh chế khác nhanh chóng được chuyển hóa thành đường khi vào cơ thể, gây ra sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

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Các công trình nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan đã chứng minh rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết cao gây ra các đợt biến động đường huyết liên tục, kích hoạt phản ứng viêm mãn tính trong hệ thống mạch máu và làm tổn thương tế bào nội mạc. Năng lượng dư thừa từ nhóm này còn dễ dàng tích tụ thành mỡ nội tạng, làm tăng nguy cơ béo phì vùng bụng vốn liên quan trực tiếp đến bệnh động mạch vành.

Làm gì để bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch?

Cắt giảm 5 món "độc hại" trên là bước đầu tiên, bác sĩ Anusit Talhasiriwe nhắc nhở bạn cần chủ động bảo vệ trái tim bằng các thói quen tốt cho tim mạch như:

- Tăng cường lượng chất xơ: Tập trung vào các loại rau lá xanh, trái cây không đường và ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch) giúp loại bỏ bớt mỡ xấu ra khỏi cơ thể.

- Chọn nguồn protein và chất béo chất lượng: Chuyển sang ăn cá, đậu trắng hoặc ức gà thay cho thịt đỏ chế biến sẵn; sử dụng dầu cám gạo, dầu ô liu hoặc dầu đậu nành với lượng phù hợp. Ả

- Đọc nhãn thông tin dinh dưỡng: Luôn kiểm tra hàm lượng natri và đường ẩn trên bao bì trước khi quyết định mua bất kỳ sản phẩm đóng gói nào.

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- Duy trì vận động thể chất đều đặn: Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp rèn luyện sức bền cơ tim, điều hòa huyết áp và tăng cường lưu thông máu.

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe: Đo huyết áp, xét nghiệm chỉ số mỡ máu và đo điện tâm đồ 6 tháng/lần để phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời.

- Kiểm soát căng thẳng và ngủ sớm: Học cách thư giãn, kiểm soát để tâm trạng không lên xuống thất thừng cũng rất quan trọng với tim. Mặc dù tim hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng bạn nên đảm bảo ngủ 6 - 8 giờ mỗi đêm, tốt nhất là trước 23 giờ để tránh tim "đổ bệnh".

Tổng hợp