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Lý do vì sao không nên bảo quản dưa chuột trong tủ lạnh

Trà My (Theo Express)
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Mẹo bảo quản thực phẩm này được các chuyên gia tiêu dùng chia sẻ trong một video.

Theo Which? (tổ chức độc lập lớn nhất của Vương quốc Anh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), nhiều người có thể chưa biết cách tốt nhất để bảo quản rau củ và trái cây. Trong một video trên mạng xã hội, các chuyên gia tiêu dùng của Which? cho biết có 5 loại thực phẩm “không nên để trong tủ lạnh”, trong đó có một số cái tên có thể khiến nhiều người bất ngờ, chẳng hạn như dưa chuột và cà chua.

Đăng tải trên mạng xã hội TikTok với tài khoản @Which?, bài viết có nội dung: “Bạn nghĩ rằng mọi thứ đều tươi lâu hơn khi để trong tủ lạnh? Không hẳn như vậy.”

Trong video, một thành viên của Which? giải thích: “Dưới đây là 5 thứ có thể khiến bạn bất ngờ vì không nên bảo quản trong tủ lạnh.”

Trong một video trên mạng xã hội, các chuyên gia tiêu dùng của Which? cho biết có 5 loại thực phẩm “không nên để trong tủ lạnh”. (Ảnh: Getty)

“Dưa chuột: Tốt nhất không nên để dưa chuột trong tủ lạnh. Điều kiện nhiệt độ thấp có thể khiến vỏ dưa bị nhăn, trong khi phần bên trong trở nên mềm nhũn. Thay vào đó, hãy bảo quản dưa chuột trong tủ đựng đồ hoặc để trong bát trên mặt bàn.”

“Cà chua: Cũng giống như dưa chuột, nhiệt độ thấp có thể làm thay đổi kết cấu và quan trọng hơn là hương vị của cà chua. Đây cũng là loại thực phẩm nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng.”

“Hành tây: Bạn đã bao giờ nhận thấy hành tây trở nên mềm và mốc khi để trong tủ lạnh chưa? Nguyên nhân là do độ ẩm trong tủ lạnh. Thay vào đó, hãy bảo quản hành ở nơi mát mẻ và khô ráo.”

“Tuy nhiên, bạn có thể để hành tây đã cắt hoặc thái lát trong tủ lạnh. Chỉ cần đảm bảo chúng được bảo quản trong hộp kín.”

“Bánh mì: Việc để bánh mì trong tủ lạnh có thể làm bánh mất nước, khiến các lát bánh trở nên khô và có cảm giác như bị ôi. Thay vào đó, hãy bảo quản bánh trong hộp đựng bánh mì.”

“Với phần bánh chưa dùng đến, bạn có thể thái lát rồi bảo quản trong ngăn đông. Khi cần ăn, có thể làm nóng lại bằng máy nướng bánh mì hoặc lò nướng.”

“Chuối: Một số loại trái cây có thể bảo quản trong tủ lạnh, chẳng hạn như các loại quả mọng nhỏ và trái cây họ cam quýt. Tuy nhiên, không nên dành chỗ trong tủ lạnh cho chuối. Chuối có thể chuyển sang màu đen khi được bảo quản trong tủ lạnh. Thay vào đó, hãy để chuối ở nơi thoáng mát trong tủ bếp hoặc trong bát đựng trái cây thông thường.”

Video đã nhận được hàng trăm lượt thích. Phản hồi bài đăng, một người dùng mạng xã hội bình luận: “Ở nơi tôi làm việc, tất cả những thứ này, trừ bánh mì, đều được bảo quản trong tủ lạnh.”

Một người xem khác cho rằng: “Thực sự chẳng ai để chuối trong tủ lạnh, và cũng rất ít người để bánh mì trong đó.”

Tuy nhiên, một người khác lại cho biết họ thích bảo quản bánh mì trong tủ lạnh. Người này khẳng định: “Chắc chắn nên để bánh mì trong tủ lạnh, nó có thể để được lâu hơn khoảng 5 lần. Nếu cần, hãy cho vào hộp kín khí.”

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