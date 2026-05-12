Bác sĩ gia đình tiết lộ cách đi bộ đốt mỡ bụng hiệu quả tới bất ngờ

Ngay cả việc đi bộ cũng có thể giúp bạn đốt hết mỡ bụng nếu có thêm động tác thay đổi này.

Đi bộ từ lâu được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản, dễ duy trì và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Theo bác sĩ Hsu Shu-hua, bác sĩ gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc), bí quyết để đi bộ giúp giảm mỡ hiệu quả không nằm ở quãng đường đi được bao xa mà ở cách mỗi người vận động cơ thể trong lúc bước đi.

Bác sĩ Hsu Shu-hua cho biết, việc chủ động siết cơ bụng khi đi bộ có thể giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng bụng dưới nhô ra hay tư thế lệch xương chậu về phía trước.

Chia sẻ trên trang cá nhân, bác sĩ cho biết nhiều người thường đi bộ theo thói quen mà không chú ý đến việc kích hoạt nhóm cơ trung tâm. Trong khi đó, nếu duy trì động tác siết nhẹ cơ bụng trong lúc di chuyển, các nhóm cơ vùng lõi như cơ ngang bụng và cơ chéo bụng sẽ hoạt động liên tục hơn. Điều này không chỉ hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa mà còn giúp ổn định cột sống thắt lưng và cải thiện tư thế.

Ngoài việc siết cơ bụng, vị bác sĩ cũng dẫn lại kết quả một nghiên cứu của Shinshu University cho thấy phương pháp đi bộ ngắt quãng mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho sức khỏe.

Cụ thể, người tham gia xen kẽ 3 phút đi bộ nhanh với 3 phút đi bộ chậm liên tục trong khoảng 5 tháng đã ghi nhận sự cải thiện về chức năng tim phổi, sức mạnh cơ bắp và khả năng kiểm soát huyết áp.

Theo các chuyên gia, đi bộ nhanh giúp nhịp tim tăng lên, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu hao calo tốt hơn so với đi bộ đều ở cường độ thấp. Khi kết hợp cùng động tác siết cơ bụng, hiệu quả tác động lên vùng eo và cơ trung tâm có thể tăng lên đáng kể.

Một ưu điểm lớn của phương pháp này là dễ thực hiện, không đòi hỏi dụng cụ hay phải đến phòng tập. Mọi người có thể tận dụng thời gian đi làm, đi chợ hoặc dạo bộ hàng ngày để tập luyện.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng để giảm mỡ bụng hiệu quả, việc đi bộ cần được duy trì đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng kéo dài. Riêng với người có bệnh lý cột sống, tim mạch hoặc huyết áp, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các bài tập cường độ cao.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần duy trì thói quen đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày cũng đã giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Nếu biết kết hợp thêm các kỹ thuật vận động đúng cách, bài tập quen thuộc này có thể trở thành “vũ khí” hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện vóc dáng hiệu quả hơn.

Theo Chinapress

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

