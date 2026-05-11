3 lý do bạn nên trồng một cây ổi trong nhà

Ổi là loài cây ăn quả nhiệt đới phổ biến. Trồng ổi đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và không gian trong nhà.

Quả ngon, giàu dinh dưỡng, dễ chăm sóc

Một trong những lý do lớn nhất khiến nhiều người chọn trồng ổi là cây khá "dễ tính". So với nhiều loại cây ăn quả khác, ổi có khả năng thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Hiện nay có nhiều giống ổi phù hợp để trồng trong chậu như ổi lê, ổi nữ hoàng, ổi ruby hay ổi không hạt. Chỉ cần đặt cây ở nơi có ánh nắng từ 4–6 tiếng mỗi ngày và tưới nước vừa phải, cây có thể phát triển ổn định, thậm chí cho trái quanh năm.

Điều khiến nhiều gia đình thích thú là cảm giác được tự tay hái những quả ổi sạch ngay tại nhà. Với người có con nhỏ hoặc người lớn tuổi, việc có nguồn trái cây tươi không sử dụng quá nhiều hóa chất là một điểm cộng lớn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ổi là loại quả chứa nhiều vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa. Hàm lượng vitamin C trong ổi thậm chí được đánh giá cao hơn nhiều loại trái cây phổ biến khác.

Không ít người còn sử dụng ổi như món ăn nhẹ hỗ trợ kiểm soát cân nặng vì loại quả này tạo cảm giác no lâu nhưng lượng calo không quá cao.

Lá ổi không chỉ để bỏ đi

Nhiều người trồng ổi lâu năm cho biết giá trị của cây không chỉ nằm ở quả mà còn ở phần lá. Trong dân gian, lá ổi từ lâu đã được dùng trong nhiều mẹo chăm sóc sức khỏe quen thuộc.

Lá ổi non thường được đun nước để súc miệng hoặc hỗ trợ làm sạch da theo kinh nghiệm truyền miệng. Một số người còn dùng lá ổi nấu nước gội đầu hoặc pha trà uống với lượng vừa phải.

Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận lá ổi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Dù không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng đây vẫn là loại lá được nhiều người giữ lại sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài công dụng thực tế, cây ổi còn giúp không gian sống trở nên xanh mát hơn. Tán lá dày, xanh quanh năm tạo cảm giác dễ chịu, đặc biệt với những căn nhà phố thiếu mảng xanh tự nhiên.

Nhiều gia đình cho rằng chỉ cần nhìn thấy cây xanh và vài quả ổi lấp ló trên cành cũng đủ khiến không gian sống bớt ngột ngạt hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Có thể giúp hạn chế côn trùng quanh nhà

Một lý do khác khiến cây ổi được yêu thích là mùi tinh dầu tự nhiên từ lá và thân cây có thể góp phần hạn chế một số loại côn trùng.

Theo kinh nghiệm dân gian, khu vực có cây ổi thường ít ruồi hoặc muỗi hơn so với những nơi quá ẩm thấp, bí bách. Dù tác dụng này không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp chống côn trùng chuyên dụng, nhưng cây xanh nói chung vẫn giúp không gian thông thoáng và dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, để cây phát huy lợi ích và không trở thành nơi trú ẩn của côn trùng, người trồng cần thường xuyên cắt tỉa cành lá, dọn lá rụng và tránh để nước đọng trong chậu.

Ngoài ra, khi cây bắt đầu cho trái, nên dùng túi bọc quả để hạn chế sâu đục quả và giúp trái đẹp hơn.