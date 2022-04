Bác sĩ cảnh báo khi thấy bụng chướng, đau bất thường

Chiều 3-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu một trường hợp bị tắc ruột non do túi thừa Meckel chèn ngang.

Khoảng 3 ngày trước nhập viện, ông L.T.K (42 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang) cảm giác đau bụng quanh rốn, nôn ói nên đến điều trị tại y tế địa phương nhưng không giảm, sau đó gia đình đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Vị trí tắc ruột non do túi thừa Meckel chèn ngang

Qua thăm khám, làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán đây là một trường hợp tắc ruột non, cần phải được phẫu thuật cấp cứu khẩn để cứu người bệnh.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận ổ bụng toàn dịch vàng trong, dạ dày, tá tràng và gần như toàn bộ ruột non dãn to; cách góc hồi manh tràng 30cm, có túi thừa Meckel và dây chằng chẹn ngang ruột non làm tắc ruột non hoàn toàn…

Ê-kíp phẫu thuật đã xử trí gỡ dính, cắt dây chằng, cắt đoạn ruột non chứa túi thừa Meckel, lập lại lưu thông ruột, rửa bụng, đặt dẫn lưu douglas, đóng bụng. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bênh nhân đã ổn định, tổng trạng khá, vết mổ khô, ăn uống được, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Nam bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sau phẫu thuật

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Kỳ Phương, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, túi thừa Meckel là một trong những dị tật bẩm sinh hay gặp nhất ở đường tiêu hóa (khoảng 2-3% dân số). Túi thừa Meckel là đoạn phình ra ở đoạn dưới của ruột non. Chỗ phình có thể là bẩm sinh hoặc cũng có thể là phần sót lại của dây rốn, chỉ có triệu chứng lâm sàng khi có các biến chứng như viêm túi thừa, xuất huyết túi thừa, thoát vị túi thừa, thủng vào phúc mạc hay vào các cơ quan kế cận, tắc ruột…

Qua trường hợp này, bác sĩ Phương khuyến cáo bà con khi thấy dấu hiệu đau bụng bất thường, bụng chướng, kèm sốt, có thể nôn, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, một số triệu chứng như viêm ruột thừa… cần đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám sớm và điều trị kịp thời.