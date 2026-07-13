Bác sĩ cảnh báo: 6 DẤU HIỆU bất thường ở cổ họng có thể liên quan đến ung thư, nhiều người nhầm là viêm họng thông thường

Nhiều triệu chứng ở cổ họng thường bị bỏ qua vì dễ nhầm với viêm họng lại có thể là tín hiệu cảnh báo cho bệnh lý nguy hiểm.

Đau họng, khàn tiếng hoặc cảm giác vướng khi nuốt là những triệu chứng khá phổ biến và thường liên quan đến viêm họng, viêm thanh quản hoặc cảm lạnh. Phần lớn các trường hợp sẽ cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi hoặc điều trị.

Không phải mọi cơn đau họng đều vô hại, đặc biệt khi các triệu chứng kéo dài và không cải thiện sau điều trị thông thường

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Tai Mũi Họng, nếu các triệu chứng kéo dài bất thường và tái diễn nhiều lần hoặc ngày càng nặng mà không rõ nguyên nhân, người bệnh không nên chủ quan. Vì đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư vùng đầu cổ.

Dưới đây là 6 dấu hiệu thường được các bác sĩ khuyến cáo cần được đánh giá sớm nếu xuất hiện kéo dài.

1. Khàn tiếng kéo dài không cải thiện

Khàn tiếng là triệu chứng thường gặp sau khi nói nhiều, viêm thanh quản hoặc nhiễm virus đường hô hấp. Trong đa số trường hợp, giọng nói sẽ trở lại bình thường sau vài ngày.

Ngược lại, nếu tình trạng khàn tiếng kéo dài từ vài tuần trở lên dù đã nghỉ ngơi hoặc điều trị nhưng không cải thiện, người bệnh nên được khám chuyên khoa.

Theo các bác sĩ, một số khối u xuất hiện ở thanh quản hoặc vùng lân cận có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dây thanh âm, khiến giọng nói thay đổi kéo dài. Đây là một trong những dấu hiệu thường gặp của ung thư thanh quản ở giai đoạn sớm, nhưng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác như polyp dây thanh hoặc viêm thanh quản mạn tính.

2. Khó nhai nuốt hoặc nuốt bị đau

Cảm giác nuốt vướng, thức ăn khó đi xuống hoặc đau khi nuốt cũng là triệu chứng không nên bỏ qua nếu kéo dài.

Ở giai đoạn đầu, nhiều người chỉ gặp khó khăn khi ăn thức ăn khô hoặc cứng. Khi tình trạng tiến triển, việc nuốt thức ăn mềm hoặc uống nước cũng có thể trở nên khó khăn hơn.

Theo chuyên gia, nguyên nhân có thể là do lòng họng hoặc thực quản bị hẹp bởi tổn thương tại chỗ. Tuy nhiên, triệu chứng này cũng có thể liên quan đến trào ngược dạ dày - thực quản, viêm thực quản hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác.

Nếu khó nuốt kéo dài, đặc biệt khi kèm sụt cân hoặc đau khi nuốt, người bệnh nên được nội soi để xác định nguyên nhân.

3. Xuất hiện hạch hoặc khối bất thường ở vùng cổ

Vùng cổ có nhiều hạch bạch huyết, vì vậy hạch to có thể xuất hiện khi cơ thể bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu hạch tồn tại trong nhiều tuần, kích thước tăng dần, có mật độ cứng, ít di động hoặc không đau, người bệnh cần được đánh giá thêm.

Theo bác sĩ, ung thư vùng đầu cổ có thể di căn đến các hạch bạch huyết ở cổ từ giai đoạn tương đối sớm. Tuy vậy, không phải mọi trường hợp hạch cổ đều là ung thư. Các bệnh lý như lao hạch, viêm hạch hoặc một số bệnh miễn dịch cũng có thể gây biểu hiện tương tự.

Việc siêu âm hạch, chụp cắt lớp hoặc sinh thiết sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân.

4. Ho nhiều đờm và ra máu

Máu lẫn trong đờm có thể xuất hiện sau những cơn ho mạnh hoặc khi niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương nhẹ. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần hoặc kéo dài mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng, người bệnh cần được kiểm tra.

Ở một số trường hợp, tổn thương tại thanh quản hoặc vùng hầu họng có thể gây chảy máu nhẹ và khiến máu lẫn vào đờm. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác như lao phổi, viêm phế quản, giãn phế quản hoặc bệnh lý phổi.

Do đó, việc thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết là yếu tố quan trọng để xác định nguyên nhân.

5. Khó thở hoặc xuất hiện tiếng thở rít

Khi đường thở bị thu hẹp, người bệnh có thể cảm thấy khó thở, đặc biệt khi vận động hoặc nằm. Một số trường hợp còn xuất hiện tiếng thở rít hoặc thở khò khè. Các biểu hiện này thường khiến người bệnh nghĩ đến hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Tuy nhiên, nếu triệu chứng không cải thiện sau điều trị hoặc ngày càng nặng, bác sĩ có thể chỉ định nội soi để kiểm tra thanh quản và đường thở nhằm loại trừ các tổn thương chiếm chỗ.

6. Đau tai kéo dài nhưng tai không có tổn thương

Do vùng tai và họng có chung một số nhánh thần kinh, tổn thương ở hầu họng hoặc thanh quản có thể gây đau lan lên tai, trong khi khám tai lại không phát hiện bất thường.

Nếu đau tai kéo dài, đặc biệt chỉ xảy ra ở một bên và không tìm thấy nguyên nhân tại tai, người bệnh nên được khám Tai Mũi Họng để đánh giá toàn bộ vùng đầu cổ.

Các bác sĩ lưu ý rằng, 6 dấu hiệu trên không phải là tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư và cũng có thể gặp ở nhiều bệnh lý lành tính. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài trên 2-3 tuần, tái phát nhiều lần hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được khám chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời.

Nguồn: Bohe, Sina