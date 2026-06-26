"Anh Chí Tài mất rồi, tôi không còn cơ hội làm việc đó với anh nữa"

"Tôi hỏi nghệ sĩ đó là ai, thì họ bảo là anh Chí Tài" – Vân Sơn nói.

Mới đây, tại chương trình Van Son's Kitchen, danh hài Vân Sơn đã tâm sự với các fan hâm mộ của mình về việc chụp hình chung.

Vân Sơn

Anh nói: "Tôi và Bảo Liêm luôn khuyến khích mọi người khi gặp chúng tôi hay bất cứ nghệ sĩ nào mình yêu thích thì cứ mạnh dạn đến xin chụp hình, đừng có ngại ngùng, mắc cỡ, đừng ngại mình mặc đồ không đẹp hay không sạch sẽ.

Tôi chào mừng hết tất cả mọi người, fan hâm mộ đến chụp hình với tôi. Chỉ cần có thể chụp hình được là tôi đứng lại chụp ngay, không thắc mắc, ngại ngùng gì cả.

Tôi xin tâm sự một chút với mọi người về vấn đề chụp hình. Vài tháng nay, khi tôi đi show lại, có rất nhiều khán giả tới xin chụp hình với tôi. Nhiều người trong số họ nói với tôi rằng, trước đây họ rất ngại tới chụp hình với tôi hay các anh chị em nghệ sĩ vì họ thấy nghệ sĩ cũng bận rộn chuyện này chuyện kia, sợ làm phiền.

Thành ra có nhiều người họ thương lắm, muốn được chụp hình cùng mà không dám, nên tiếc nuối tới giờ.

Chí Tài

Tôi hỏi nghệ sĩ đó là ai, thì họ bảo là anh Chí Tài. Họ nói: "Tôi đến gặp anh Chí Tài mấy lần mà không kịp chụp hình với anh ấy để làm kỷ niệm, giờ anh ấy mất rồi. Tôi không còn cơ hội làm việc đó với anh ấy nữa. Thành ra bây giờ tôi gặp được Vân Sơn phải chụp hình ngay mới được".

Điều tôi muốn nói là, thời gian không chờ chúng ta. Thời gian lúc nào cũng đi rất nhanh, cơ hội để mình được gặp gỡ nhau trong cuộc đời là cái duyên. Có duyên thì mới gặp được nhau, nhưng không phải duyên sẽ đến nhiều lần. Nhiều khi trong đời chúng ta chỉ gặp gỡ một lần thôi, khó có thể gặp lại lần nữa.

Mọi người có thể biết những nghệ sĩ nổi tiếng qua màn ảnh, nhưng để gặp được ở ngoài thì khó hơn nhiều, phải rất lâu mới có cơ hội gặp. Vì thế, nếu có dịp gặp gỡ anh em nghệ sĩ hoặc người mình yêu mến thì nên tranh thủ chụp hình chung để sau này không phải nuối tiếc".