Ăn nhiều rau luộc, ít thịt cả 3 bữa trong ngày nhưng mỡ máu vẫn cao vút: Bất ngờ với "thủ phạm"

Tờ China Times đăng tin về một phụ nữ 55 tuổi có chỉ số triglyceride liên tục ở mức cao. Bà cho biết bà có chế độ ăn “kiêng khem cẩn thận”. Theo đó, bà gần như không ăn thịt mỡ hay đồ chiên rán, cả 3 bữa chính trong ngày đều khá thanh đạm. Thậm chí nhiều ngày, rau luộc còn trở thành món chính trong cả ba bữa. Chính vì thế, khi nhận kết quả xét nghiệm, bà vô cùng bất ngờ khi thấy chỉ số mỡ máu luôn ở mức “cảnh báo đỏ”.

Triglyceride là một thành phần quan trọng của mỡ máu và là một dạng chất béo trung tính cần thiết ở con người. Nếu chỉ số này tăng cao, nó có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ. Vì lo lắng với chỉ số triglyceride, người phụ nữ trên đã mang kết quả khám đến nhờ chuyên gia dinh dưỡng tư vấn.

Mỡ máu tăng cao do những món tưởng là vô hại

Chuyên gia dinh dưỡng Khưu Thế Hân (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết sau khi tìm hiểu kỹ về thói quen ăn uống của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện một số chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại là nguyên nhân chính khiến mỡ máu tăng cao.

Theo đó, người phụ nữ tuy ít ăn dầu mỡ, nhưng món ăn quen thuộc mỗi sáng của bà là một miếng bánh mì hành (loại bánh ngọt có rắc hành lá). Buổi chiều, bà có thói quen đặt một cốc trà sữa ít đường. Ngoài ra, mỗi ngày bà còn chuẩn bị một đĩa trái cây lớn để ăn vặt.

Chính những thực phẩm này, đặc biệt là đường và tinh bột từ bánh mì, đồ uống có đường và trái cây, khi tiêu thụ quá nhiều và thường xuyên đã khiến chỉ số triglyceride tăng cao.

Theo chuyên gia Khưu Thế Hân, nhiều người nghĩ rằng mỡ máu cao là do ăn nhiều dầu mỡ, nhưng thực tế đường và tinh bột tinh chế mới thường là nguyên nhân.

Khi cơ thể nạp quá nhiều đường từ bánh mì, đồ uống có đường hoặc trái cây ngọt, nếu năng lượng không được tiêu thụ hết, gan sẽ chuyển phần dư thừa thành mỡ và tích trữ trong cơ thể.

Nói cách khác, dù bạn nghĩ rằng mình không ăn nhiều chất béo, nhưng cơ thể vẫn có thể tạo mỡ từ lượng đường dư thừa.

3 điều cần lưu ý để tránh mỡ máu tăng cao

Theo chuyên gia Khưu Thế Hân, để kiểm soát mỡ máu, điều quan trọng không chỉ là giảm dầu mỡ mà còn phải điều chỉnh cách ăn uống tổng thể.

Trước hết, trái cây dù tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều. Lượng khuyến nghị mỗi ngày chỉ khoảng tối đa 2 nắm tay, đồng thời tránh ăn thay bữa chính.

Bên cạnh đó, nên hạn chế tinh bột tinh chế như bánh mì trắng hoặc mì trắng vì những thực phẩm này có thể chứa lượng đường ẩn khá cao. Thay vào đó, có thể lựa chọn các nguồn tinh bột nguyên cám như gạo lứt hoặc khoai lang, giúp no lâu và ổn định đường huyết hơn.

Ngoài ra, mỗi bữa ăn nên đảm bảo đủ protein, chẳng hạn một phần thịt, cá hoặc đậu phụ tương đương lòng bàn tay. Điều này giúp cơ thể duy trì đường huyết ổn định, hạn chế việc lượng đường dư thừa chuyển hóa thành mỡ.

