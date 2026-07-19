Ăn mật cá trắm, cụ ông suýt mất mạng phải lọc máu

Tin lời đồn mật cá trắm giúp bồi bổ sức khỏe, cụ ông 68 tuổi bị ngộ độc nặng, suy đa tạng và phải lọc máu liên tục để giữ tính mạng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp nhận bệnh nhân nam 68 tuổi trong tình trạng vô niệu sau 4 ngày ăn mật cá trắm .

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân đã ăn mật của con cá trắm nuôi trong gia đình vì tin rằng có thể chữa bệnh, giải rượu và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, ông xuất hiện ngộ độc nặng, dẫn đến suy gan cấp, suy thận cấp và suy đa tạng.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận men gan tăng rất cao, chỉ số ALT lên tới 1.963 U/L, AST 658 U/L. Chức năng thận cũng bị tổn thương nghiêm trọng với creatinin 903 µmol/L và ure 28,3 mmol/L.

Ăn mật cá trắm để bồi bổ, cụ ông suýt mất mạng phải lọc máu cấp cứu (Ảnh: BVCC)

Sau hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy đa tạng do ngộ độc mật cá trắm. Người bệnh được chỉ định lọc máu liên tục cấp cứu bằng quả lọc M100 kết hợp quả lọc hấp phụ nhằm loại bỏ độc tố và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau 7 ngày điều trị tích cực và nhiều lần lọc máu, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Chức năng gan hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh sau đó được chuyển sang Khoa Nội thận để tiếp tục điều trị, theo dõi chức năng thận trước khi xuất viện.

Theo các bác sĩ, mật cá trắm chứa độc tố 5α Cyprinol, một hợp chất có khả năng gây tổn thương trực tiếp đến gan và thận. Sau khi ăn mật cá, các triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện sau vài giờ đến vài ngày với biểu hiện như buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, tiểu ít hoặc vô niệu.

Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tiến triển thành suy thận cấp, suy gan, rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, thậm chí suy đa tạng và tử vong.

Các chuyên gia cũng cho biết hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với ngộ độc mật cá trắm. Việc điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và lọc máu khi có chỉ định.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống mật cá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả ăn sống, ngâm rượu hay pha với nước. Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh mật cá có tác dụng chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe.