Ăn kiểu này đúng 2 ngày, mỡ máu giảm tới 10%: Hiệu quả kéo dài 6 tuần

Một nghiên cứu cho thấy một “chế độ ăn hai ngày” đơn giản có thể giúp giảm mức cholesterol. Kết quả cho thấy cholesterol “xấu” giảm 10%, và hiệu quả này kéo dài trong vòng sáu tuần.

Việc có cholesterol cao đồng nghĩa với việc bạn có quá nhiều một chất béo gọi là cholesterol trong máu. Theo thời gian, điều này có thể khiến các động mạch bị xơ cứng và hẹp lại, làm cho máu khó lưu thông hơn.

Đây là một yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến các tình trạng cấp cứu y tế như đau tim và đột qụy. Trong khi nhiều người bị cholesterol cao sẽ được kê đơn thuốc để điều trị thì việc cải thiện chỉ số này thông qua thay đổi chế độ ăn uống cũng hoàn toàn có thể.

Giờ đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications đã tiết lộ rằng việc ăn yến mạch có thể mang lại tác dụng này. Cụ thể hơn, những người tuân theo chế độ ăn ít calo chủ yếu gồm yến mạch trong hai ngày đã ghi nhận sự suy giảm lâu dài của lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) – còn được gọi là cholesterol “xấu”.

Nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn dựa trên yến mạch có thể giúp giảm cholesterol hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Mức cholesterol giảm này kéo dài trong sáu tuần sau chế độ ăn hai ngày. Theo Medical News Today đưa tin, mức LDL đã giảm 10%.

Mặc dù mức giảm này thấp hơn so với hiệu quả có thể đạt được bằng thuốc, nhưng vẫn được xem là đáng kể. Trong khuôn khổ nghiên cứu, hai nhóm người tham gia thử nghiệm đã được áp dụng các chế độ ăn khác nhau.

Những người tham gia ở cả hai nhóm đều mắc hội chứng chuyển hóa, bao gồm huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao và thừa cân. Nhóm thứ nhất được áp dụng chế độ ăn yến mạch trong hai ngày.

Những người tham gia nhóm này chỉ ăn yến mạch đã được nấu với nước, ba lần mỗi ngày. Họ chỉ được phép thêm một ít trái cây hoặc rau củ vào bữa ăn.

Họ ăn 300 gram yến mạch trong mỗi ngày và chỉ tiêu thụ khoảng một nửa lượng calo so với bình thường. Một nhóm đối chứng khác cũng được áp dụng chế độ ăn giảm calo, nhưng không bao gồm yến mạch.

Cả hai nhóm đều hưởng lợi từ sự thay đổi chế độ ăn. Tuy nhiên, tác động tích cực rõ rệt hơn nhiều ở những người theo chế độ ăn dựa trên yến mạch.

"Đây là một mức giảm đáng kể"

Tác giả nghiên cứu Marie-Christine Simon, phó giáo sư tại Viện Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm thuộc Đại học Bonn, Đức, cho biết: “Mức cholesterol LDL đặc biệt có hại đã giảm 10% ở nhóm này – đây là một mức giảm đáng kể, dù không hoàn toàn có thể so sánh với tác dụng của các loại thuốc hiện đại. Trung bình họ cũng giảm được hai kilogram cân nặng và huyết áp giảm nhẹ.”

Những tác động tích cực của chế độ ăn dựa trên yến mạch vẫn được ghi nhận sau sáu tuần. Giáo sư Simon cho biết: “Một chế độ ăn dựa trên yến mạch ngắn hạn, được lặp lại theo các khoảng thời gian đều đặn, có thể là một cách dễ dung nạp để duy trì mức cholesterol trong giới hạn bình thường và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.”

Yến mạch nổi tiếng là chứa nhiều chất xơ hòa tan.

“Bước tiếp theo là làm rõ liệu một chế độ ăn yến mạch tăng cường được lặp lại mỗi sáu tuần có thực sự mang lại tác dụng phòng ngừa lâu dài hay không.”

Thử nghiệm thứ hai đã khảo sát tác động của việc đưa yến mạch vào chế độ ăn hằng ngày một cách thường xuyên. Mười bảy người đã thay thế một bữa ăn mỗi ngày bằng yến mạch – dưới dạng cháo, yến mạch nấu, sinh tố hoặc các món nướng – trong vòng sáu tuần, trong khi vẫn duy trì tổng lượng calo tiêu thụ hằng ngày như bình thường.

Mười bảy người khác thuộc nhóm đối chứng không thay đổi chế độ ăn thông thường của họ, ngoại trừ việc không tiêu thụ yến mạch. Nhìn chung, thử nghiệm này không tạo ra sự thay đổi đo lường được về mức LDL hoặc tổng lượng cholesterol sau sáu tuần.

Trước đây, nhiều tổ chức y tế khác cũng đã khuyến nghị sử dụng yến mạch để giảm cholesterol. Harvard Health Publishing cho biết: “Một bước đầu tiên dễ dàng để giảm cholesterol là ăn một bát cháo yến mạch hoặc ngũ cốc làm từ yến mạch vào bữa sáng. Điều này cung cấp cho bạn từ một đến hai gram chất xơ hòa tan.”

Lời khuyên này cũng được các chuyên gia tại Phòng khám Mayo (Mayo Clinic) ủng hộ. Họ cho biết: “Cháo yến mạch chứa chất xơ hòa tan, giúp làm giảm cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), hay còn gọi là cholesterol ‘xấu’.”