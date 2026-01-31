Bài kiểm tra 10 giây giúp dự đoán sức khỏe 10 năm tới: Ai cũng có thể làm tại nhà

Mới đây, báo Anh Mirror đưa tin về một bài kiểm tra thăng bằng nhanh trong 10 giây tại nhà, sau khi các chuyên gia cảnh báo rằng việc khó giữ được sự vững vàng có thể liên quan đến nguy cơ té ngã cao hơn.

Bài kiểm tra này rất đơn giản và mất ít thời gian hơn cả việc đun sôi ấm nước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết một số người có thể thấy nó “khó một cách đáng ngạc nhiên”.

Việc không thể giữ thăng bằng trong 10 giây có liên quan đến nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào cao hơn khoảng 84% trong vòng 10 năm tới. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng đây không phải là một chẩn đoán, mà là lời nhắc để coi trọng vấn đề thăng bằng, đặc biệt ở tuổi trung niên và lớn tuổi, khi sự loạng choạng thường bị xem nhẹ như “chỉ là chuyện thường thôi”.

Té ngã là một vấn đề lớn đối với người cao tuổi. Hướng dẫn chính thức cho biết khoảng một phần ba số người từ 65 tuổi trở lên, và khoảng một nửa số người từ 80 tuổi trở lên, bị ngã ít nhất một lần mỗi năm. Tài liệu này cũng lưu ý rằng đã có khoảng 234.800 ca nhập viện cấp cứu tại Anh liên quan đến té ngã ở những người từ 65 tuổi trở lên trong giai đoạn 2019–2020.

Bài kiểm tra thăng bằng 10 giây và ý nghĩa của nó

Bài kiểm tra này thường được gọi là tư thế đứng một chân. Để thực hiện an toàn, hãy đứng gần quầy bếp hoặc một chiếc ghế chắc chắn, phòng trường hợp bạn cần điểm tựa. Nhìn thẳng về phía trước và nhấc một chân lên khỏi mặt sàn. Cố gắng giữ tư thế đó trong 10 giây mà không bám hay vịn. Đổi chân và lặp lại. Bài kiểm tra này đặc biệt phù hợp với người trung niên và người lớn tuổi.

Hãy thực hiện bài kiểm tra thăng bằng ở nơi bạn có thể dễ dàng tựa vào nếu cần.

Các chuyên gia cho biết việc không vượt qua bài kiểm tra thăng bằng đứng một chân trong 10 giây có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn nhiều trong vòng 10 năm tới. Các nghiên cứu cho thấy những người không thể thực hiện được bài kiểm tra này có khả năng tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào trong vòng một thập kỷ cao hơn khoảng 84% đến 118%, điều này có thể cho thấy sự suy yếu và tình trạng sức khỏe kém.

Chuyên gia điều dưỡng lâm sàng về lão khoa Anne Vanderbilt tại Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết: “Nghe có vẻ dễ, nhưng nhiều người ngạc nhiên về mức độ khó của nó.” Khả năng thăng bằng phụ thuộc vào nhiều hệ thống phối hợp với nhau, bao gồm sức mạnh cơ bắp, khả năng kiểm soát khớp, thị lực và chức năng tai trong.

Khi một trong những yếu tố này bị ảnh hưởng, con người có thể trở nên không vững, đặc biệt khi mệt mỏi, căng thẳng, mất nước hoặc vội vàng di chuyển trong nhà. Nghiên cứu cũng đã liên hệ khả năng thăng bằng kém với các nguy cơ sức khỏe rộng hơn.

Dù bạn có đạt được mục tiêu 10 giây hay không, việc luyện tập bài tập này hằng ngày và cố gắng giữ lâu hơn đều có lợi. Đây là một cách để cải thiện khả năng thăng bằng, giúp giảm nguy cơ té ngã, gãy xương và đối mặt với các vấn đề khác, bất kể nó có thể ảnh hưởng thế nào đến tuổi thọ của bạn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho biết việc trượt bài kiểm tra một lần không phải là lý do để hoảng sợ. Nhiều người bị loạng choạng nếu họ mệt mỏi, đang hồi phục sau bệnh tật hoặc chưa quen với các bài tập thăng bằng.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm lời khuyên là điều hợp lý nếu tình trạng không vững là mới xuất hiện hoặc đang trở nên tồi tệ hơn. Bạn cũng nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu gặp phải tình trạng vấp ngã hoặc té ngã thường xuyên, chóng mặt kéo dài, ngất xỉu, đau đầu dữ dội và nếu các triệu chứng xuất hiện đột ngột. Nội dung trực tuyến không nên thay thế cho tư vấn lâm sàng. Nếu bạn nhận thấy có điều gì đó không ổn, bước tiếp theo tốt nhất là trao đổi với chuyên gia, đặc biệt khi tình trạng đó mới, xảy ra đột ngột hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.