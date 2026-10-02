Ăn gì vào bữa sáng để hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư? Bác sĩ gọi tên 1 món quen thuộc

Không cần tìm đến những “siêu thực phẩm” đắt tiền, một món ăn sáng rất quen thuộc, giàu chất xơ được bác sĩ ung thư đánh giá cao.

Bữa sáng thường là bữa ăn dễ bị xem nhẹ nhất trong ngày. Khi vội đi làm, đưa con tới trường hay xử lý công việc, nhiều người chọn bánh ngọt, thịt chế biến sẵn hoặc thậm chí bỏ ăn.

Tuy nhiên, theo tạp chí Parade, những lựa chọn nhỏ nhưng được duy trì hằng ngày có thể góp phần tạo nên một chế độ ăn có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Khi được hỏi về thực phẩm phù hợp cho bữa sáng nhằm hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư, bác sĩ Andre Goy, phụ trách chuyên môn ung thư tại Trung tâm Ung thư John Theurer, thuộc Hackensack Meridian Health (Mỹ), gọi tên một món rất quen thuộc: yến mạch.

Vì sao yến mạch có thể hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư?

Thường xuyên ăn yến mạch giúp giảm nguy cơ ung thư (Ảnh: Healthy Food Guide)

Theo bác sĩ Goy, yến mạch là nguồn chất xơ dồi dào, phù hợp để làm nền tảng cho một bữa sáng lành mạnh. So với ngũ cốc tinh chế, yến mạch nguyên hạt cung cấp nhiều chất xơ hơn, trong đó có chất xơ hòa tan.

Khi đi xuống đường ruột, một phần chất xơ được các vi khuẩn có lợi lên men và tạo ra axit béo chuỗi ngắn. Những hợp chất này góp phần duy trì môi trường đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm - một yếu tố có liên quan đến quá trình phát triển của nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Vì vậy, lợi ích của yến mạch không nằm ở việc thực phẩm này trực tiếp “ngăn” tế bào ung thư, mà ở chỗ nó góp phần tạo nên chế độ ăn giàu chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt. Các bằng chứng hiện nay cho thấy kiểu ăn này có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng khuyến khích ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây, các loại đậu, hạt và quả hạch trong chế độ ăn nhằm hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.

Ăn yến mạch thế nào để bữa sáng tốt hơn?

Một cách ăn yến mạch cho bữa sáng (Ảnh: Serious Eats)

Theo bác sĩ Goy, không nhất thiết chỉ ăn một bát cháo yến mạch đơn điệu. Có thể kết hợp thêm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật để tăng chất xơ và đa dạng dưỡng chất.

Một lựa chọn là thêm các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi hoặc dâu. Bác sĩ Goy cho biết: “Nhóm quả này giàu các hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do”.

Các loại hạt cũng có thể được thêm vào bữa sáng, chẳng hạn óc chó, hạt chia hoặc hạnh nhân. Ngoài chất xơ, chúng còn cung cấp chất béo không bão hòa cùng nhiều hợp chất thực vật.

Cách ăn đơn giản có thể là yến mạch nấu hoặc ngâm qua đêm, thêm trái cây tươi và một lượng vừa phải các loại hạt. Nên hạn chế biến một bát yến mạch thành món quá nhiều đường bằng cách cho thêm siro, đường, kem hoặc các loại topping ngọt.

Không thích yến mạch, có thể chọn gì?

Với người thích bữa sáng mặn, bác sĩ Goy gợi ý có thể sử dụng các nguồn đạm thực vật như đậu phụ, thay vì thường xuyên ăn các loại thịt chế biến sẵn.

Đậu phụ (Ảnh: South China Morning Post)

Đậu phụ cung cấp protein và isoflavone - hợp chất có nguồn gốc thực vật đang được nghiên cứu về khả năng góp phần giảm nguy cơ một số loại ung thư liên quan đến hormone.

Có thể kết hợp đậu phụ với rau lá xanh như rau bina để bổ sung chất xơ, folate và nhiều vi chất khác.

Điều quan trọng là không có một món ăn sáng đơn lẻ nào có thể bảo đảm phòng ngừa ung thư. Nguy cơ ung thư chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, tuổi tác, hút thuốc, rượu bia, cân nặng, vận động và chế độ ăn tổng thể.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm một “siêu thực phẩm”, lựa chọn thực tế hơn là xây dựng bữa sáng dựa trên ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ, trái cây, rau và các nguồn protein lành mạnh, đồng thời duy trì thói quen này lâu dài.

Nguồn: Parade