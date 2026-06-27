Ăn chay 15 năm, gầy như "xác ve" nhưng mỡ máu vẫn cao: Nguyên nhân là thứ nhiều người không ngờ tới

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mỡ máu cao không chỉ do ăn nhiều chất béo mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố di truyền và khả năng chuyển hóa của cơ thể.

Tờ China Press đưa tin về một người phụ nữ 42 tuổi ăn chay 15 năm nay, người gầy như "xác ve", chỉ nặng 42kg. Trong suốt 15 năm qua, bệnh nhân không ăn trứng, tỷ lệ mỡ cơ thể 19%.

Theo chia sẻ, bữa ăn hằng ngày của người phụ nữ chủ yếu gồm rau xanh, gạo lứt và trái cây. Bà hiếm khi ăn ngoài hoặc dùng các thực phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây cho thấy tổng cholesterol đạt 246 mg/dL, cao hơn mức khuyến nghị (dưới 200 mg/dL). Chỉ số cholesterol LDL (cholesterol "xấu") cũng lên tới 168 mg/dL, trong khi mức bình thường là dưới 130 mg/dL.

Kết quả này khiến người phụ nữ vô cùng bất ngờ. Bệnh nhân băn khoăn liệu có phải do bản thân "ăn chưa đủ thanh đạm" dù đã kiêng khem trong nhiều năm.

Chuyên gia dinh dưỡng Tsai Cheng-liang (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, nhiều người cho rằng cholesterol cao chỉ xảy ra ở người béo phì hoặc thường xuyên ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ. Trên thực tế, chế độ ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mỡ máu.

Mỡ máu (Ảnh minh họa).

Theo ông, khoảng 70-80% lượng cholesterol trong cơ thể được gan tự tổng hợp, chỉ khoảng 20-30% đến từ thực phẩm. Cholesterol là chất cần thiết để xây dựng màng tế bào, sửa chữa mô và tổng hợp hormone. Tuy nhiên, nếu cholesterol, đặc biệt là LDL, duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều bệnh tim mạch khác.

Chuyên gia giải thích thêm, trên bề mặt gan tồn tại các thụ thể LDL có nhiệm vụ thu nhận và tái chế cholesterol LDL trong máu. Một số người bẩm sinh có nhiều thụ thể hơn hoặc chức năng gan hoạt động hiệu quả nên LDL được đào thải tốt, giúp nồng độ cholesterol luôn ở mức thấp.

Ngược lại, cũng có những người do yếu tố di truyền nên số lượng hoặc chức năng của các thụ thể này kém hiệu quả. Điều đó khiến LDL lưu lại trong máu lâu hơn và tích tụ ở nồng độ cao dù chế độ ăn khá lành mạnh. Bên cạnh đó, khi tuổi tác tăng lên, quá trình chuyển hóa của cơ thể suy giảm cũng làm khả năng xử lý cholesterol giảm theo.

Dù yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng, chuyên gia Tsai Cheng-liang cho rằng người có cholesterol cao vẫn có thể cải thiện tình trạng này thông qua việc điều chỉnh lối sống.

Ông khuyến cáo những người có tiền sử gia đình mắc rối loạn mỡ máu nên hạn chế chất béo chuyển hóa, đường tinh luyện và các thực phẩm giàu chất béo bão hòa. Tuy nhiên, không cần kiêng tuyệt đối các thực phẩm như lòng đỏ trứng hay hải sản vì với đa số người khỏe mạnh, việc tiêu thụ ở mức vừa phải hầu như không làm tăng cholesterol đáng kể.

Bên cạnh chế độ ăn, tập luyện thể dục thường xuyên là một trong những biện pháp hiệu quả giúp cải thiện chuyển hóa lipid. Mỗi người nên vận động ít nhất 30 phút mỗi lần, tối thiểu 3 buổi mỗi tuần, với cường độ đủ để cơ thể ra mồ hôi nhẹ.

Ngoài ra, chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Thường xuyên ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm hoặc chịu áp lực kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển hóa cholesterol, khiến việc kiểm soát mỡ máu trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn hợp lý và duy trì vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả tình trạng cholesterol cao.

Theo China Press