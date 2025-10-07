Ăn 3 loại thực phẩm này, bạn sẽ giảm mỡ ngay cả khi ngủ

Cho đến khi anh họ, một chuyên gia dinh dưỡng, thẳng thắn nói với tôi: “Ai bảo muốn gầy thì phải nhịn? Ăn đúng cách, ăn no vẫn giảm cân được như thường!”.

Khi “cơn đói đêm” đối đầu với quyết tâm giảm cân

Tôi vẫn nhớ một lần “thất thủ” kinh điển: gần 10 giờ đêm, tôi đói đến mức không chịu nổi, liền mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống phố mua một hộp mì xào. Sáng hôm sau bước lên cân, kim vẫn đứng yên. cảm giác thất bại khiến tôi chỉ muốn phát khóc.

Hóa ra, kẻ thù lớn nhất của người giảm cân không phải mỡ, mà là cơn đói ban đêm. Cảm giác đó như có một “con thú nhỏ” trong bụng đang gào lên đòi ăn. Nhưng lời khuyên của anh họ khiến tôi thay đổi hoàn toàn: vấn đề không nằm ở việc “ăn hay không ăn”, mà là ăn cái gì.

Và đây là 3 loại thực phẩm thần kỳ mà tôi đã thử, vừa giúp no bụng, vừa khiến cân nặng giảm đi một cách tự nhiên.

1. Đậu phụ

Đừng xem thường miếng đậu trắng mềm này, vì 100g đậu phụ chỉ có khoảng 80 calo nhưng lại chứa tới 8g protein chất lượng cao. Chất isoflavone trong đậu nành còn có tác dụng điều hòa nội tiết, giúp chuyển hóa mỡ tốt hơn.

Cách làm đơn giản mà ngon miệng: lấy khoảng 300g đậu phụ non, chần sơ qua nước sôi, để ráo rồi chan 2 thìa nước tương, nửa thìa dầu mè, thêm chút hành và tôm khô. Món “đậu phụ trộn lạnh” này vừa thanh mát, vừa no lâu.

Sau một tuần ăn thử, tôi nhận ra buổi tối không còn cảm giác đói cồn cào, và đặc biệt là sáng dậy bụng phẳng hơn hẳn.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh luôn nằm trong thực đơn giảm cân của tôi. Loại rau này giàu chất xơ, giúp kéo dài cảm giác no và chứa hợp chất sulforaphane, có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất.

Cách chế biến: ngâm bông cải trong nước muối loãng 10 phút, trụng qua nước sôi, sau đó xào nhanh với tỏi, nêm ít muối và dầu hào. Một mẹo nhỏ: cho vài giọt dầu ăn khi trụng để rau giữ màu xanh đẹp.

Tôi thường nấu sẵn và cất tủ lạnh, mỗi khi đói buổi tối chỉ cần lấy ra ăn là xong, vừa tiện, vừa không sợ tăng cân.

3. Ức gà

Ức gà được xem là vua của thực phẩm giảm cân: giàu protein, ít chất béo. Protein lại tiêu hóa chậm, khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, đây gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm.

Tôi thường cắt ức gà thành lát mỏng, dần mềm, ướp chút rượu, tiêu và muối rồi chiên chảo không dính đến khi vàng hai mặt. Món này ngon đến mức cháu tô, vốn rất kén ăn, cũng giành ăn hết sạch.

Tôi hay làm sẵn cho 3 ngày, bảo quản tủ đông. Khi cần chỉ cần hâm lại trong lò vi sóng, ăn kèm dưa leo là có ngay bữa tối nhẹ mà ngon.

Cách tôi sắp xếp thực đơn buổi tối

Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi rút ra công thức “vàng”:

- Thứ Hai: Đậu phụ trộn lạnh + rong biển;

- Thứ Tư: Bông cải xào tỏi + Ức gà chiên áp chảo;

- Thứ Sáu: Canh đậu phụ, ức gà và rau củ.

Cứ thế luân phiên, vừa không ngán, vừa đảm bảo dinh dưỡng cân đối. Và điều tuyệt nhất là ăn xong đến lúc đi ngủ vẫn không hề thấy đói.

Sau một tháng áp dụng, tôi giảm được 3kg nhẹ nhàng, không cần nhịn đói hay tập luyện cực khổ.

Vì sao cách ăn này hiệu quả?

Anh họ tôi nói rất hình tượng: “Cơ thể như một nhà máy, ban đêm nếu nạp quá nhiều tinh bột thì chẳng khác nào đưa vào quá nhiều nguyên liệu, không kịp tiêu thụ sẽ tồn kho thành... mỡ”.

Ba loại thực phẩm trên có điểm chung là giàu protein, ít tinh bột, dễ tiêu hóa. Khi tiêu hóa protein, cơ thể vẫn phải tiếp tục “làm việc” để đốt calo, nhờ vậy quá trình đốt mỡ diễn ra ngay cả khi bạn đang ngủ.

Giờ đây, tôi không còn sợ cơn đói đêm, cũng không bị ám ảnh bởi cân nặng. Mỗi sáng thức dậy, cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái và tự tin hơn hẳn.

