Ai đang giảm cân theo 5 kiểu này sẽ sớm già nhanh cả chục tuổi

Mẹo giảm cân có ở khắp mọi nơi. Lướt trên các blog, bài báo, nghiên cứu, video Youtube và các tài khoản Instagram khác nhau, bạn có thể thu lượm được hàng loạt cách giảm cân. Tuy nhiên, một số lời khuyên này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Thậm chí còn khiến bạn già nhanh hơn cả chục tuổi.

5 kiểu giảm cân khiến bạn già nhanh

1. Giảm cân bằng cách đếm calo

Đếm lượng calo có thể hữu ích đối với một số người nhưng việc áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng luôn quan trọng hơn về lâu dài.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Whitney Stuart (làm việc tại New York), một trong những thói quen giảm cân vô cùng tai hại là đếm lượng calo bạn tiêu thụ. Bạn chỉ quan tâm đến lượng calo, trong khi tiêu thụ thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm chất lượng thấp nói chung. Tất nhiên, bạn không ăn đủ axit béo omega-3, chất béo không bão hòa và thực phẩm giàu chất xơ...

Chưa kể, dùng bữa ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ không chỉ giúp giảm cân dễ dàng mà còn giúp kéo dài tuổi thọ.

2. Không chú ý đến lượng protein

Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng calo là tất cả những gì quan trọng nhất nhưng không nạp đủ protein, rất có thể quá trình giảm cân đang bị thất bại. Không chỉ vậy, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của bạn.

"Một sai lầm lớn khi giảm cân khiến bạn già cực nhanh là chỉ tập trung vào việc tạo ra sự thâm hụt calo. Điều quan trọng là tiêu thụ lượng protein cao hơn khi giảm cân để cố gắng duy trì cơ thể mảnh mai hơn", TS Lauren Harris-Pincus (chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, người sáng lập Nutrition Starring YOU, tác giả cuốn sách The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook) cho biết.

Ăn thiếu protein, bạn sẽ giảm cân do mất cơ bắp. Cơ thể ít cơ hơn làm giảm sự trao đổi chất và sức mạnh cũng như có khả năng gây mất xương. Chuyên gia khuyên, hãy ăn ít nhất 25-30g protein mỗi bữa với lượng vừa phải từ ngũ cốc nguyên hạt và thực vật giàu chất xơ.

3. Sử dụng các sản phẩm thay thế bữa ăn

Thay thế bữa ăn không chỉ có hại cho việc giảm cân bền vững mà còn không tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Mặc dù các sản phẩm thay thế bữa ăn như sữa lắc hoặc thanh protein có thể rất hữu ích để ăn nhẹ nhưng chúng thường chứa nhiều đường, thậm chí là dạng thực phẩm siêu chế biến.

Ăn thực phẩm ở dạng chế biến cao thường xuyên có liên quan đến việc mắc nhiều bệnh mãn tính. TS Sara Chatfield (chuyên gia dinh dưỡng tại Health Canal) cho biết, thực phẩm quá nhiều đường cũng góp phần phát triển bệnh mãn tính và đẩy nhanh quá trình lão hóa bằng cách hình thành AGEs.

4. Cắt bỏ carbs

Các chế độ ăn kiêng như chế độ ăn kiêng Atkins, Keto dường như coi carbs là kẻ thù. Thế nhưng, điều này không hoàn toàn đúng.

Tránh các loại đường bổ sung và carbs tinh chế có ích cho việc giảm cân. Tuy nhiên, việc cắt bỏ các loại carbs phức tạp như trái cây tươi, rau củ nhiều tinh bột và ngũ cốc nguyên hạt có thể ảnh hưởng đến hành trình giảm mỡ, góp phần gây lão hóa sớm.

Trong khi đó, các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, ăn nhiều chất xơ giúp bạn no lâu, giảm cân nhanh hơn cũng như giảm các dấu hiệu lão hóa.

5. Không ăn chất béo

Bạn không cần phải tránh chất béo để giảm cân. Trên thực tế, cơ thể bạn cần chất béo lành mạnh để tồn tại.

Vậy nên, câu chuyện ở đây là ăn chất béo tốt thay vì từ bỏ hoàn toàn chất béo. Bạn nên bổ sung chất béo lợi cho tim mạch có trong thực phẩm như các loại hạt, quả bơ, dầu ôliu nguyên chất hoặc cá hồi để cải thiện sức khỏe tim mạch, sức khỏe não bộ và cũng làm tăng thêm hương vị, sự hài lòng cho bữa ăn.

Để tránh già nhanh, hỗ trợ giảm cân tốt, chị em nên làm 3 việc

1. Uống nhiều nước trong ngày

Uống đủ nước là chìa khóa giúp cải thiện sức khỏe mọi mặt. Nếu không uống đủ nước, bạn có thể rơi vào tình trạng cáu bẳn, cảm thấy đói hơn, các vấn đề về bàng quang, tim, thận và thiếu năng lượng dễ xảy ra.

Vì vậy, khi bạn đang tìm cách áp dụng một số thói quen lành mạnh để giảm mỡ bụng hay phòng chống lão hóa, hãy bắt đầu từ việc uống nước.

2. Ăn nhiều rau hơn

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh để giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình lão hóa, bạn không thể bỏ qua các loại rau củ.

Rau rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tất cả đều giúp bạn trẻ lâu và khỏe mạnh. Bạn nên thêm rau trong mỗi bữa ăn khi có thể vì chúng chứa ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng.

3. Ăn sáng lành mạnh mỗi ngày

Ăn sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Do đó, bạn ít có xu hướng nghiện đồ ăn vặt trong ngày. Nếu có thời gian, hãy ăn sáng trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy. Điều này giúp cơ thể bạn có đủ thời gian để tiêu hóa tốt nhất trong bữa ăn đầu tiên.