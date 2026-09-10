7 lời khuyên cho người thường xuyên uống trà

Với những người có thói quen uống trà hằng ngày, một số nguyên tắc dưới đây có thể giúp tận hưởng thức uống này hợp lý hơn.

1. Không nên uống trà quá đặc

Một trong những thói quen cần hạn chế là pha trà quá đậm với suy nghĩ trà càng đặc càng "đã".

Trà đặc có thể chứa lượng caffeine cao hơn, dễ gây bồn chồn, hồi hộp, khó ngủ ở những người nhạy cảm. Vì vậy, nếu thường xuyên mất ngủ hoặc cảm thấy tim đập nhanh sau khi uống trà, nên xem lại lượng trà sử dụng và độ đậm của nước trà.

Đặc biệt, không nên dùng trà đặc thay nước lọc trong suốt cả ngày.

2. Hạn chế uống trà ngay trước khi đi ngủ

Caffeine trong trà có tác dụng kích thích hệ thần kinh. Mặc dù lượng caffeine trong trà thường thấp hơn cà phê, uống trà vào buổi tối vẫn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ở một số người.

Người nhạy cảm với caffeine nên tránh uống trà trong những giờ gần thời điểm đi ngủ. Nếu vẫn muốn uống một thức uống ấm vào buổi tối, có thể lựa chọn loại đồ uống không chứa caffeine.

Uống trà (Ảnh minh họa)

3. Không nên uống trà thay hoàn toàn cho nước lọc

Có người có thói quen đặt một ấm trà bên cạnh và uống liên tục từ sáng đến tối. Đây không phải cách sử dụng trà lý tưởng.

Trà có thể đóng góp vào lượng chất lỏng đưa vào cơ thể nhưng không nên trở thành nguồn nước duy nhất. Nước lọc vẫn là lựa chọn chính để đáp ứng nhu cầu hydrat hóa hằng ngày.

4. Người thiếu sắt nên chú ý thời điểm uống trà

Đây là vấn đề đặc biệt đáng lưu ý với những người có nguy cơ thiếu sắt.

Các hợp chất polyphenol trong trà có thể làm giảm hấp thu sắt không heme - loại sắt chủ yếu có trong thực phẩm thực vật. Vì vậy, uống trà ngay trong hoặc ngay sau bữa ăn có thể không phải lựa chọn phù hợp đối với người đang thiếu sắt hoặc có nguy cơ thiếu sắt.

Nếu thuộc nhóm này, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về thời điểm uống trà phù hợp, thay vì tự ý bỏ trà hoặc tự bổ sung sắt.

5. Không nên cho quá nhiều đường vào trà

Một chén trà vốn có thể là thức uống ít năng lượng. Nhưng khi cho nhiều đường, mật ong hoặc các loại siro, lượng đường và năng lượng của đồ uống sẽ tăng lên đáng kể.

Nếu đã quen uống trà ngọt, có thể giảm lượng đường từ từ để vị giác thích nghi. Trà ít đường hoặc không đường thường là lựa chọn tốt hơn cho việc kiểm soát lượng đường đưa vào cơ thể.

6. Không phải ai cũng nên uống trà với cùng một lượng

Khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người khác nhau. Người trưởng thành khỏe mạnh có thể sử dụng caffeine ở mức phù hợp, nhưng phụ nữ mang thai, người nhạy cảm với caffeine hoặc đang sử dụng một số loại thuốc nên đặc biệt chú ý.

Nếu uống trà thường xuyên và nhận thấy các biểu hiện như mất ngủ, bồn chồn, run tay, đau đầu hoặc tim đập nhanh, không nên cố uống theo thói quen mà nên giảm lượng trà và theo dõi phản ứng của cơ thể.

7. Uống trà nên đi cùng một chế độ ăn uống cân bằng

Trà không phải "thuốc bổ" và cũng không thể bù đắp cho một chế độ ăn thiếu chất.

Thay vì kỳ vọng một vài tách trà mỗi ngày mang lại mọi lợi ích cho sức khỏe, nên xem trà như một phần nhỏ trong lối sống lành mạnh: ăn đa dạng thực phẩm, tăng rau quả, duy trì vận động, ngủ đủ và hạn chế rượu bia.

Một điều quan trọng khác là không nên chạy theo những quảng cáo cho rằng một loại trà có thể "thải độc", "đốt mỡ" hay chữa được bệnh. Với bất kỳ sản phẩm trà nào được quảng bá như một phương pháp điều trị, người dùng cần kiểm chứng thông tin và tham khảo ý kiến chuyên môn.