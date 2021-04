5 vitamin làm đẹp da vô cùng hiệu quả

Mặc dù nhu cầu vitamin hàng ngày rất thấp (thường dưới 100 mg) nhưng vitamin rất cần thiết đối với nhiều chức phận quan trọng của cơ thể, đặc biệt là công dụng làm đẹp da vô cùng hiệu quả.

Một số loại vitamin có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa như vitamin E, vitamin C, vitamin D, vitamin K.

Vitamin E

Vitamin E là một trong những vitamin có khả năng chống oxy hoá cản trở phản ứng xấu của các gốc tự do trên các tế bào của cơ thể. Chính vì vậy, vitamin E có tác dụng chống lão hoá, bảo vệ hệ thần kinh, hệ da cơ - xương và võng mạc mắt tránh được những tác hại bởi phản ứng này. Vitamin E giúp ngăn ngừa nếp nhăn và lão hóa trên da, có tác dụng tuyệt vời trong việc cung cấp độ ẩm cho da, ngăn ngừa sự mất nước và từ đó giúp làn da duy trì độ ẩm cần thiết suốt ngày dài. Nhu cầu vitamin E tăng phụ thuộc vào lượng acid béo chưa no có nhiều nối đôi trong khẩu phần và có thể dao động từ 5-20 mg/ngày.

Vitamin E có nhiều trong dầu thực vật như dầu đậu tương, ngô, hướng dương. Hạt ngũ cốc và đậu đỗ nảy mầm, rau có mầu xanh đậm cũng là nguồn cung cấp vitamin E tốt. Một số thực phẩm giàu vitamin E như:

Vitamin C

Vitamin C đóng vai trò như chất chống oxy hóa và là yếu tố quan trọng để tổng hợp collagen. Bởi vitamin C là thành phần chủ chốt trong việc hình thành collagen. Vitamin C hấp thu vào cơ thể đầy đủ sẽ giúp làn da của bạn trở nên sáng và có sức sống hơn, không bị khô, nhăn do ảnh hưởng lão hóa. Vitamin C không phải là một lớp màng bảo vệ cho da bạn khỏi tia nắng mặt trời mà nó sẽ giúp bạn chống lại sự oxy hóa của làn da do tia cực UV gây ra, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do mà tia UV kích thích sản xuất một cách hữu hiệu.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do, có tác dụng ngăn ngừa sự lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, có khả năng cải thiện nhiều vấn đề về da như lấy đi những nốt đen trên da (lớp sừng già), ức chế việc tạo thành melanin, làm mờ sắc tố melanin, giúp da trắng sáng, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang. Nhờ thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, da sẽ được làm đầy sẹo lõm do mụn.

Nhu cầu vitamin C theo khuyến nghị cho người trưởng thành là 70-75 mg/ngày. Người nghiện thuốc lá cần dùng tăng lên (100-200mg/ngày).

Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, các loại thực phẩm giàu vitamin C nhất trong các loại rau xanh, quả chín là:

Vitamin A

Vitamin A giúp cho quá trình phát triển và tái tạo các tế bào da và niêm mạc, khả năng tiết dịch của các tế bào niêm mạc; kích thích quá trình phát triển của các biểu mô như mô sừng, ruột và đường hô hấp. Nó cũng ảnh hưởng đặc biệt đến da, kích thích sự liền sẹo và phòng ngừa các chứng bệnh của da như trứng cá, chốc lở…

Vitamin A kéo dài quá trình lão hoá do làm ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do. Khi đưa vitamin A vào cơ thể, nó sẽ bắt các tế bào da chuyển hóa nhanh hơn, mang lại một làn da tươi mới mà không gây kích ứng da.

Nhu cầu vitamin A ở trẻ dưới 10 tuổi từ 325-400microgam/ngày, trẻ vị thành niên và người trưởng thành từ 500-600microgam/ ngày.

Vitamin A trong thực phẩm có nguồn gốc động vật dưới dạng retinol, còn thức ăn có nguồn gốc thực vật ở dưới dạng caroten (tiền vitamin A). Một số loại trái cây, rau xanh giàu caroten tốt cho da là:

Vitamin D

Không chỉ nổi tiếng với chức năng kết hợp với canxi để điều trị, ngăn ngừa loãng xương mà vitamin D còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da, ngăn ngừa tình trạng lão hoá sớm.

Vitamin D2 và vitamin D3 là những vitamin làm đẹp da giúp da cân bằng, mịn màng và căng bóng. Ngoài ra, vitamin D còn giúp trị bệnh vẩy nến, một tình trạng da đỏ và tróc vảy thường xuyên.

Nhu cầu khuyến nghị vitamin D là 10microgam/ngày cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Với người trưởng thành trên 25 tuổi, nhu cầu là 5microgam/ngày.

Trong thực phẩm vitamin D có trong sữa, dầu gan cá, lòng đỏ trứng, bơ... Nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất là từ ánh sáng mặt trời, vì ánh sáng mặt trời giúp chuyển tiền vitamin D thành vitamin D3.

Vitamin K

Đây là chất dinh dưỡng quan trọng và không thể thiếu của cơ thể bởi nó tham gia vào quá trình khoáng hóa xương và đông máu, duy trì chức năng não, chuyển hóa lành mạnh và bảo vệ chống lại ung thư cho cơ thể khỏe mạnh nhất. Vitamin K rất tốt cho làn da, nó bảo vệ da khỏi những dấu hiệu lão hóa, điều trị vết bầm tím và sưng tấy và tăng cường độ sáng của da.

Nhu cầu vitamin K ở người trưởng thành từ 65-80mg / ngày.

Vitamin K có nhiều ở trong rau xanh, một số loại quả chín như: