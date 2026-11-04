5 thực phẩm tàn phá gan ngang uống rượu nếu lạm dụng

Nhiều người cho rằng chỉ có rượu bia mới gây hại cho gan. Tuy nhiên, thực tế, một số thực phẩm có thể góp phần gây gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ hóa gan nếu tiêu thụ quá nhiều.

Nước ngọt, trà sữa

Đứng đầu danh sách là các loại đồ uống chứa nhiều đường như nước ngọt có gas, trà sữa, nước tăng lực, nước trái cây đóng chai và trà pha sẵn.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm chứa lượng lớn đường bổ sung, trong đó có fructose. Khi tiêu thụ quá mức, fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan, góp phần thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo và tích tụ mỡ trong tế bào gan.

Nếu tình trạng này kéo dài, người sử dụng có thể đối mặt với gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Một số trường hợp bệnh tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan và xơ gan.

Điều đáng lo ngại là nhiều người không có thói quen uống rượu bia nhưng lại thường xuyên sử dụng nước ngọt, trà sữa, khiến gan phải chịu áp lực chuyển hóa trong thời gian dài.

Thực phẩm chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, xúc xích chiên, đồ ăn nhanh và các món chiên ngập dầu là những thực phẩm được nhiều người yêu thích.

Nhóm thực phẩm này thường chứa nhiều năng lượng, chất béo và có thể cung cấp lượng lớn chất béo bão hòa. Khi ăn thường xuyên, kết hợp với lối sống ít vận động, cơ thể dễ rơi vào tình trạng dư thừa năng lượng, tăng cân và kháng insulin.

Đây đều là những yếu tố nguy cơ quan trọng của gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Đồ chiên rán (ảnh minh họa).

Không phải cứ ăn một vài bữa đồ chiên rán là gan sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, việc biến những món ăn này thành thực phẩm thường xuyên trong khẩu phần có thể gây bất lợi cho sức khỏe gan về lâu dài.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, thịt hộp là những thực phẩm tiện lợi, thường xuất hiện trong bữa sáng hoặc các bữa ăn nhanh.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm chứa hàm lượng muối, chất béo và năng lượng cao. Nếu sử dụng thường xuyên, thay thế các thực phẩm tươi như cá, thịt nạc, rau xanh, người ăn có thể hình thành chế độ dinh dưỡng mất cân đối, làm tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa. Đây là những yếu tố có liên quan mật thiết đến bệnh gan nhiễm mỡ.

Vì vậy, người tiêu dùng nên hạn chế thịt chế biến sẵn, ưu tiên thực phẩm tươi và đa dạng nguồn đạm trong khẩu phần ăn.

Thực phẩm bị mốc

Một trong những nguy cơ đáng sợ đối với gan là aflatoxin – độc tố do một số loại nấm mốc sinh ra.

Aflatoxin có thể xuất hiện trong các loại ngũ cốc, lạc, ngô và hạt có dầu khi được bảo quản trong điều kiện nóng ẩm, không đảm bảo vệ sinh.

Độc tố này có khả năng gây tổn thương tế bào gan, đặc biệt là làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan khi con người phơi nhiễm kéo dài. Nguy cơ càng đáng lo ngại ở những người đồng thời nhiễm virus viêm gan B.

Điều quan trọng là aflatoxin không đơn thuần chỉ tồn tại trên phần thực phẩm nhìn thấy mốc. Vì vậy, không nên tiếc rẻ, chỉ loại bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại.

Khi phát hiện lạc, ngô, đậu hoặc các loại hạt có dấu hiệu mốc, cần loại bỏ thay vì cố gắng chế biến để ăn.

Thuốc nam, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Nhiều người có thói quen sử dụng thuốc nam, thuốc gia truyền hoặc thực phẩm chức năng với mong muốn giải độc gan, thanh lọc cơ thể, giảm cân, tăng cường sức khỏe.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm có nguồn gốc thảo dược đều an toàn. Một số thành phần trong thảo dược có thể gây độc cho gan; nguy cơ còn tăng lên khi sản phẩm không rõ thành phần, bị pha trộn hoặc sử dụng sai liều lượng.

Đáng chú ý, tổn thương gan do thuốc và thực phẩm bổ sung có thể biểu hiện bằng vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng hoặc thậm chí diễn tiến nặng mà người sử dụng không nhận biết sớm.

Do đó, người dân không nên tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo có tác dụng giải độc, thải độc gan hoặc điều trị bệnh gan khi chưa được bác sĩ tư vấn.