5 thực phẩm là "vua dưỡng gan": Phục hồi, quét mỡ gan cực giỏi

Chẳng phải cao lương mĩ vị hay của ngon vật lạ đắt tiền, 5 món "vua dưỡng gan" dưới đây bán la liệt với giá rẻ ngoài chợ Việt, xách giỏ ra là mua được.

Trong cơ thể người, gan đóng vai trò như một nhà máy hóa chất hoạt động không ngừng nghỉ để thực hiện hơn 500 chức năng chuyển hóa, lọc máu và đào thải độc tố. Tuy nhiên, lối sống hiện đại với chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt cùng áp lực công việc dễ khiến gan bị quá tải, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ, viêm gan và suy giảm chức năng nghiêm trọng.

Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, việc chủ động bổ sung các loại thực phẩm tự nhiên có khả năng bảo vệ gan là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Dưới đây là 5 loại thực phẩm đứng đầu bảng xếp hạng "vua dưỡng gan" rất dễ mua ngoài chợ Việt:

1. Cà chua

Cà chua không chỉ là loại quả quen thuộc trong căn bếp mà còn là siêu thực phẩm bảo vệ gan toàn diện nhờ hàm lượng lycopene, là một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid cực mạnh.

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Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Nutritional Biochemistry và các thực nghiệm tại Đại học Tufts (Mỹ) đã chứng minh rằng: Hàm lượng lycopene phong phú trong cà chua giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng oxy hóa lipid tại gan, hạ chỉ số men gan ALT, đồng thời kích hoạt các gen tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo. Nghiên cứu khẳng định việc tiêu thụ cà chua giúp giảm rõ rệt tình trạng viêm gan và sự tích tụ mỡ thừa do chế độ ăn nhiều chất béo gây ra.

Không chỉ dừng lại ở việc hạ mỡ gan, lycopene còn hoạt động như một chất "chữa lành" tự nhiên, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ màng tế bào gan khỏi sự tấn công của độc tố và ngăn ngừa quá trình xơ hóa. Việc bổ sung cà chua giúp gan thúc đẩy tốc độ tái tạo các mô bị tổn thương, từ đó phục hồi chức năng thải độc và tăng cường khả năng sản xuất mật phục vụ tiêu hóa.

- Cách ăn tốt nhất cho gan: Trái ngược với nhiều loại quả khác, lycopene trong cà chua sẽ được cơ thể hấp thụ tốt nhất khi đã được nấu chín. Bạn nên nấu chín cà chua và kết hợp với một chút chất béo lành tính như dầu ô liu. Nhiệt độ và dầu ăn sẽ giải phóng lycopene khỏi các tế bào thực vật, giúp ruột hấp thụ tối đa để chuyển thẳng đến gan phục hồi tổn thương.

2. Các loại rau họ cải

Bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn và súp lơ trắng chính là những "chổi quét" dọn sạch độc tố cho gan nhờ chứa hợp chất glucosinolate.

Theo nghiên cứu từ Hiệp hội Viêm gan New Zealand (The Hepatitis Foundation of New Zealand) , các loại rau họ cải rất giàu glutathione và glucosinolate. Khi đi vào cơ thể, các chất này lập tức kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên của gan, đẩy nhanh quá trình trung hòa và đào thải các chất gây ung thư cùng độc tố tích tụ trong đại thực bào gan.

Song song với việc đào thải độc tố và dọn sạch các hạt mỡ thừa bám bẩn ở lòng mạch gan, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong rau họ cải còn có khả năng ức chế các phản ứng viêm nội sinh. Nhờ cơ chế giảm viêm sâu này, mô gan bị xơ hóa nhẹ có cơ hội được nuôi dưỡng và phục hồi, thúc đẩy quá trình sản sinh ra các tế bào gan mới khỏe mạnh để thay thế các tế bào đã suy kiệt.

- Cách ăn tốt nhất cho gan: Bạn nên chế biến các loại rau họ cải bằng phương pháp hấp sơ hoặc luộc nhanh trong vòng 3 - 5 phút. Việc nấu quá chín hoặc xào nhiều dầu mỡ động vật sẽ làm phân hủy các enzyme quý giá và vô tình làm tăng gánh nặng chuyển hóa chất béo cho gan.

Ảnh minh họa

3. Tỏi

Tỏi chứa hai hợp chất sinh học vô cùng mạnh mẽ là allicin và selen, kết hợp cùng lượng lưu huỳnh (sulphur) dồi dào.

Tổ chức Gan Úc (Liver Foundation) đăng tải các nghiên cứu chỉ ra ra rằng hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có khả năng kích hoạt mạnh mẽ các enzyme gan chịu trách nhiệm đào thải độc tố ra ngoài. Ngoài ra, hàm lượng selen dồi dào trong tỏi đóng vai trò như một vi chất thiết yếu giúp tăng cường mức độ bảo vệ tự nhiên của gan, hỗ trợ hạ mỡ gan và kiểm soát chỉ số cholesterol trong máu.

Hoạt chất allicin trong tỏi có tính kháng viêm và kháng khuẩn cực cao, giống như một lớp màng bảo vệ giúp ngăn chặn các tác nhân có hại xâm nhập vào gan qua đường máu. Đối với những người bị tổn thương gan do bia rượu hoặc dùng thuốc tây dài ngày, tỏi giúp kích thích chu trình tự chữa lành của nhu mô gan, tăng cường tổng hợp glycogen để gan phục hồi năng lượng và hoạt động trơn tru hơn.

- Cách ăn tốt nhất cho gan: Để hoạt chất allicin được giải phóng hoàn toàn, bạn nên băm nhỏ hoặc đập dập tỏi sống và để ngoài không khí khoảng 10 - 15 phút trước khi ăn hoặc chế biến. Ăn tỏi sống hoặc thêm tỏi vào các món nộm, nước chấm là cách tốt nhất để giữ vẹn nguyên dưỡng chất.

4. Trà xanh

Trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa đậm đặc thuộc nhóm flavonoid, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG).

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Những người duy trì thói quen uống từ trà xanh mỗi ngày có các chỉ số xét nghiệm máu về sức khỏe gan cải thiện rõ rệt thông qua nhiều nghiên cứu tại Nhật Bản và Mỹ Các hoạt chất catechin trong trà xanh giúp ngăn chặn các tổn thương tế bào gan do gốc tự do, đồng thời ức chế sự hấp thụ chất béo, từ đó ngăn ngừa và làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Đặc biệt, EGCG có khả năng đi sâu vào cấu trúc tế bào, giúp phục hồi các chuỗi DNA của gan bị tổn thương do các gốc tự do gây ra. Việc uống trà xanh đúng cách hỗ trợ kích thích lưu thông máu trong gan, tăng cường chức năng miễn dịch tại chỗ và thúc đẩy gan sản sinh các chất béo có lợi để dọn dẹp các mảng xơ vữa cùng mỡ xấu tích tụ tại các tiểu thùy gan.

- Cách dùng tốt nhất cho gan: Nên sử dụng lá trà xanh tươi hãm với nước nóng khoảng 80 độ C thay vì nước sôi sùng sục để tránh làm cháy các chất chống oxy hóa. Uống trà vào ban ngày, tránh uống lúc bụng quá đói hoặc uống ngay sau bữa ăn để không làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt của cơ thể.

5. Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu (loại Extra Virgin, ép lạnh nguyên chất) là một giải pháp y khoa tuyệt vời nhờ chứa axit béo không bão hòa đơn cực kỳ lành mạnh.

Các thử nghiệm lâm sàng được tổng hợp bởi Healthline và Viện Nghiên cứu Gan mật quốc tế chỉ ra rằng, việc thay thế mỡ động vật bằng dầu ô liu trong chế độ ăn giúp giảm đáng kể lượng chất béo tích tụ trong tế bào gan. Dầu ô liu thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ dòng chảy lưu thông của tiểu huyết quản gan diễn ra trơn tru hơn.

Ảnh minh họa

Bên cạnh công dụng dọn mỡ, dầu ô liu còn cung cấp một lượng lớn vitamin E và các polyphenol giúp củng cố màng tế bào gan vững chắc hơn. Các dưỡng chất này kích thích gan tiết mật đều đặn, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giải độc diễn ra liên tục, từ đó làm giảm áp lực làm việc lên gan, tạo điều kiện cho các vùng gan bị suy yếu được nghỉ ngơi, phục hồi và tự phục hồi tổn thương một cách nhanh chóng.

- Cách ăn tốt nhất cho gan: Dầu ô liu nguyên chất rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Vì vậy, cách ăn tốt nhất để bảo vệ gan là dùng trực tiếp: trộn salad, rưới lên rau củ đã luộc chín hoặc thêm vào súp sau khi tắt bếp nhằm giữ nguyên vẹn cấu trúc của các axit béo lợi gan.

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