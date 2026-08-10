5 thói quen làm giảm tuổi thọ nam giới mà hầu hết mọi người không thèm bận tâm tới

Một bác sĩ cấp cứu tại Trung Quốc cho biết nhiều nam giới thường xem nhẹ những thay đổi nhỏ của cơ thể và duy trì các thói quen tưởng vô hại nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Mới đây, một bác sĩ làm việc tại khoa cấp cứu ở Trung Quốc cho biết, trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân, ông nhận thấy nhiều nam giới có xu hướng bỏ qua những vấn đề sức khỏe nhỏ

Theo vị bác sĩ, nhiều nam giới thường tự hào rằng mình có một cơ thể “khỏe như vâm”, nhưng không nhận ra những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Tạp chí The Lancet từng đăng tải dự báo cho thấy khoảng cách về tuổi thọ giữa nam và nữ ở Trung Quốc có thể lên tới gần 7 năm vào năm 2035. Không ít người cho rằng đây hoàn toàn là hệ quả của yếu tố di truyền.

Theo vị chuyên gia, thực tế không hẳn như vậy. Phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X và có một số lợi thế nhất định về cơ chế sửa chữa DNA, nhưng theo kinh nghiệm tiếp xúc với bệnh nhân của vị bác sĩ cấp cứu, phần lớn nam giới gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng từ sớm không đơn thuần là vì “thua” về gene.

Ảnh minh hoạ.

Nam giới chiếm tỷ lệ cao trong nhiều nhóm nghề nghiệp có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, quan niệm “đàn ông không được yếu đuối” cũng khiến nhiều người có xu hướng giữ căng thẳng, áp lực trong lòng thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ.

Một khảo sát về sức khỏe nam giới cho thấy gần 80% nam giới có những triệu chứng khó chịu nhỏ nhưng thường không để tâm, chỉ đến bệnh viện khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Đây mới là một trong những yếu tố có thể góp phần tạo ra khoảng cách về sức khỏe và tuổi thọ giữa hai giới, vị chuyên gia nhận định.

5 thói quen nhỏ trong cuộc sống có thể âm thầm bào mòn sức khỏe nam giới

Vị chuyên gia cho biết ít nhất 80% nam bệnh nhân mà ông tiếp nhận có từ hai đến ba thói quen không tốt sau đây.

Ăn quá nhiều dầu mỡ và muối, ví dụ như buổi sáng ăn quẩy chiên cùng dưa muối, buổi tối ăn đồ nướng kèm bia lạnh… - những thói quen này nếu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Nhiều người chỉ phát hiện vấn đề khi đã đi khám.

Hút thuốc cũng thường được xem như một cách để giải tỏa mệt mỏi hoặc phục vụ giao tiếp. Tuy nhiên, các chất độc trong khói thuốc có thể gây tổn thương lớp nội mô mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý tim mạch.

Uống rượu hằng ngày cũng là một thói quen không nên xem nhẹ. Ethanol trong đồ uống có cồn được chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là chất gây ung thư. Uống rượu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh gan, từ gan nhiễm mỡ đến xơ gan và các biến chứng liên quan.

Bên cạnh đó là thói quen thức khuya đến 1-2 giờ sáng, ngồi liên tục 8-9 tiếng mỗi ngày mà hầu như không vận động. Một bộ phận nam giới cũng cho biết họ không chủ động tập thể dục.

Những yếu tố này có thể tích lũy theo thời gian. Điều đáng nói là nhiều vấn đề sức khỏe tiến triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Đến khi bệnh biểu hiện nghiêm trọng, người bệnh có thể đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện và can thiệp sớm.

Những thay đổi đơn giản có thể giúp chủ động bảo vệ sức khỏe

Theo vị bác sĩ cấp cứu, thực tế, không nhất thiết phải chi nhiều tiền để mua thẻ phòng gym. Một số thay đổi nhỏ trong sinh hoạt nếu được duy trì đều đặn cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị của Hội Tim mạch châu Âu (ESC) năm 2024, việc thường xuyên đi cầu thang có liên quan với nguy cơ tử vong thấp hơn. Vì vậy, nếu điều kiện sức khỏe cho phép, thay vì luôn sử dụng thang máy, bạn có thể chủ động đi bộ hoặc leo cầu thang trong những quãng đường phù hợp.

Trong ăn uống, không nên thường xuyên ăn quá no. Kiểm soát khẩu phần, ưu tiên chế độ ăn cân bằng với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein phù hợp sẽ có lợi hơn cho sức khỏe lâu dài.

Một giấc ngủ trưa ngắn cũng có thể giúp một số người cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi chiều. Tuy nhiên, thời gian ngủ nên phù hợp để không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Ngoài ra, dành thời gian hoạt động ngoài trời, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và duy trì vận động thường xuyên cũng là những thói quen đơn giản có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Không có thói quen nào trong số này quá khó thực hiện. Điều khó nhất đôi khi lại là thay đổi suy nghĩ rằng mình còn trẻ, cơ thể vẫn khỏe nên không cần quan tâm đến những dấu hiệu nhỏ.

Sức khỏe không phải lúc nào cũng “đòi nợ” ngay lập tức. Những thói quen tưởng như vô hại hôm nay có thể trở thành yếu tố nguy cơ tích lũy trong nhiều năm. Chủ động thay đổi từ khi còn khỏe luôn dễ dàng hơn chờ đến khi bệnh xuất hiện mới bắt đầu điều chỉnh.