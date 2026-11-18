Nhiều nam giới duy trì những thói quen tưởng chừng lành mạnh vào buổi sáng nhưng lại vô tình tạo thêm áp lực cho tim mạch. Có 5 việc nên sớm thay đổi.

Tại các phòng khám Trung Quốc, bác sĩ thường gặp những trường hợp đàn ông ngoài 50 tuổi có huyết áp lên tới 150/95 mmHg nhưng vẫn bất ngờ vì cho rằng mình sống khá lành mạnh. Một người đàn ông từng chia sẻ: “Tôi không hút thuốc, cũng ít uống rượu, ngày nào cũng dậy từ 6 giờ sáng, sao huyết áp vẫn cao?”.

Khi được hỏi về thói quen buổi sáng, ông kể: vừa nghe chuông báo thức đã bật dậy, sau đó ngồi trên bồn cầu lướt điện thoại, xong thì uống một cốc trà đặc rồi ra ngoài đi bộ 5 km khi trời còn chưa sáng. Ông duy trì lịch trình này suốt nhiều năm và luôn nghĩ đó là biểu hiện của tính kỷ luật.

Theo bác sĩ, vấn đề không nằm ở việc dậy sớm, mà ở cách thức thức dậy và những việc làm ngay sau đó.

Theo các tài liệu y khoa được công bố, khoảng 6-10 giờ sáng được gọi là thời điểm huyết áp tăng đỉnh vào buổi sáng. Đây là lúc máu có độ nhớt cao hơn và tiểu cầu cũng dễ kết tập hơn. Một số tài liệu lâm sàng ghi nhận nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường xảy ra nhiều hơn vào buổi sáng, đặc biệt trong những giờ đầu sau khi thức dậy.

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Nếu đột ngột bật dậy hoặc lao ra ngoài trời lạnh, cơ thể có thể phải chịu thêm áp lực trong khoảng thời gian vốn đã nhạy cảm này. Dưới đây là những thói quen nên tránh.

Bật dậy ngay khi vừa tỉnh giấc

Sau một đêm nằm ngủ, một phần máu có thể tập trung ở chi dưới và khoang bụng. Nếu đột ngột ngồi dậy rồi đứng thẳng, máu chưa kịp lưu thông trở lại não, khiến huyết áp giảm trong thời gian ngắn. Tình trạng này được gọi là hạ huyết áp tư thế.

Người trẻ có thể chỉ cảm thấy choáng nhẹ rồi nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, ở người ngoài 40 tuổi, độ đàn hồi của mạch máu có thể suy giảm, khiến tình trạng hoa mắt, ù tai hoặc phải vịn vào tường để giữ thăng bằng dễ xảy ra hơn.

Cách tốt hơn là thức dậy từ từ: Sau khi tỉnh giấc, hãy nằm trên giường cử động cổ chân, nắm rồi thả bàn tay vài lần. Tiếp đó, nằm nghiêng, từ từ ngồi dậy và ngồi ở mép giường khoảng một phút trước khi đứng lên. Nếu phải thức dậy đi vệ sinh giữa đêm, cũng nên thực hiện tương tự.

Ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh, vừa đại tiện vừa dùng điện thoại

Nhiều người không để ý rằng việc cầm điện thoại và ngồi trên bồn cầu tới 20 phút hoặc lâu hơn có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Khi ngồi lâu, các tĩnh mạch quanh hậu môn liên tục chịu áp lực, khiến máu lưu thông trở về kém hơn. Tình trạng này có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ và cảm giác nặng tức vùng hậu môn.

Khi đi đại tiện, hãy cố gắng giải quyết trong khoảng 3-5 phút, có thể kê một chiếc ghế nhỏ dưới chân để đầu gối cao hơn hông.

Nếu thấy máu trong phân hoặc thói quen đại tiện thay đổi, không nên tự mua thuốc bôi để xử lý mà cần đi khám chuyên khoa hậu môn - trực tràng hoặc tiêu hóa.

Uống trà đặc hoặc cà phê đen khi bụng đói

Với nhiều người, uống một cốc trà đặc hoặc cà phê đen ngay sau khi thức dậy là cách quen thuộc để tỉnh táo. Tuy nhiên, caffeine khi được sử dụng lúc bụng đói có thể kích thích tiết axit dạ dày, làm nhịp tim tăng và khiến huyết áp tăng theo trong một khoảng thời gian.

Trong khi đó, tannin trong trà đặc cũng có thể gây khó chịu cho dạ dày khi chưa ăn gì, khiến một số người bị trào ngược axit hoặc nóng rát vùng ngực.

Sau khi thức dậy, có thể uống 150-200 ml nước ấm rồi ăn một chút thức ăn, chẳng hạn một quả trứng, một cốc sữa hoặc một lát bánh mì nguyên cám. Nếu muốn uống cà phê, nên dùng sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Nhịn ăn rồi ra ngoài tập thể dục khi trời còn lạnh

Không ít người có thói quen ra ngoài chạy bộ, leo cầu thang hoặc chơi thể thao khi bụng đói, đặc biệt vào mùa đông.

Nhiệt độ thấp vào sáng sớm khiến mạch máu co lại, huyết áp vốn đã có xu hướng tăng trong khoảng thời gian này càng dễ tăng thêm. Nếu tiếp tục vận động mạnh khi chưa ăn sáng, hệ thần kinh giao cảm lại được kích thích, khiến cơ thể phải chịu thêm áp lực.

Mùa đông và những giờ sáng sớm là thời điểm cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch, mạch máu não.

Người có huyết áp lúc nghỉ ngơi thường xuyên ở mức trên 160/100 mmHg không nên tập luyện cường độ cao ngay. Trước tiên, cần kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu muốn tập thể dục buổi sáng, nên ăn sáng rồi nghỉ khoảng 30 phút, đợi trời sáng và khởi động trong 10 phút trước khi tăng cường độ vận động. Không nên vừa bước ra khỏi nhà đã lập tức chạy nhanh hoặc tập nặng.

Vừa thức dậy đã căng thẳng vì công việc

Một thói quen dễ bị bỏ qua là trạng thái cảm xúc trong những phút đầu tiên sau khi thức dậy.

Khi mắt còn chưa tỉnh hẳn, nhiều người đã với tay lấy điện thoại, nhìn thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc trong nhóm công việc, rồi lại phải vội vàng chuẩn bị cho con đi học. Chỉ một câu nói không vừa ý cũng có thể khiến họ nổi nóng.

Khi cảm xúc căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích, cơ thể giải phóng catecholamine, khiến nhịp tim và huyết áp tăng nhanh. Điều này lại diễn ra đúng vào thời điểm huyết áp buổi sáng có xu hướng đạt đỉnh.

Trong nửa giờ đầu sau khi thức dậy, hãy hạn chế kiểm tra tin nhắn công việc. Thay vào đó, có thể bắt đầu ngày mới bằng việc uống nước, kéo rèm cửa để đón ánh sáng và đứng dậy vận động nhẹ nhàng vài phút.

Dậy sớm không có lỗi, quan trọng là cách bạn bắt đầu ngày mới

Những lưu ý trên không có nghĩa là mọi người nên từ bỏ thói quen dậy sớm và ngủ đến tận trưa. Điều cần thay đổi không phải thời điểm thức dậy, mà là cách thức bắt đầu ngày mới: đứng dậy chậm hơn, không ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh, tránh uống trà đặc khi bụng đói và đừng để công việc trở thành việc đầu tiên phải đối mặt.